Schluss mit Kupfer: Sophie Passmann ist jetzt hellblond

Bei Sophie Passmann (31) ist eine radikale Veränderung angesagt. Die Autorin überraschte ihre Fans am Samstag mit einem neuen Look auf Instagram. Statt ihrer gewohnten kupferfarbenen Mähne thront auf ihrem Kopf nun blondes Haar. Für die TV-Bekanntheit scheint dies genau der richtige Schritt gewesen zu sein. Zu Bildern und Videos der Transformation schrieb sie: "Ich werde ab jetzt unausstehlich sein." Obendrein nutzte sie die Gelegenheit, um ihrem Stylisten Apjar Aziz Black zu danken. "Ich küsse dein Herz und dein Haupthaar", fügte sie zu ihrem Post hinzu.

Für Fans von Sophies clever betiteltem Podcast "Der Sophie Passmann Podcast" kommt die Typveränderung nicht ganz überraschend. In einer der neuesten Folgen gab sie erst Hinweise darauf, sich die Haare färben zu wollen. Auch über ihre Frisur hinaus liefert das Format spannende Infos aus dem Leben der Satirikerin. Erst kürzlich holte sie sich ihren Freund, den Koch Max Strohe, mit ins Boot, um über die Serie "The Bear" zu sprechen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich die beiden nur selten zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt.

Bis vor Kurzem war Sophie auch im Fernsehen zu bestaunen. An der Seite von Tommi Schmitt (36) moderierte sie die Sendung "Neo Ragazzi". Doch im Mai gab der Autor das Ende der Show bekannt. "Es gibt null böses Blut in irgendeiner Form. Mir hat es superviel Spaß gemacht, Sophie kamen die gleichen Gedanken", berichtete er in seinem Podcast "Gemischtes Hack". Gemeinsam seien sie zu dem Schluss gekommen, dass sie am Ende des Projekts angekommen seien.

Instagram / sophiepassmann Sophie Passmann, Juli 2025

Instagram / sophiepassmann Sophie Passmann, 2025

ZDF/Ben Knabe Sophie Passmann und Tommi Schmitt in ihrer ZDFneo-Sendung "Neo Ragazzi"

