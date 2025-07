Neue Liebe für Jennifer Aniston: Er erobert gerade ihr Herz

Jennifer Aniston (56) soll wieder Schmetterlinge im Bauch haben. Die Schauspielerin ist laut einem Insider in einer Beziehung mit dem Lifecoach und Hypnotiseur Jim Curtis. Die beiden wurden von gemeinsamen Freunden einander vorgestellt und wurden zunächst Freunde, bevor sich romantische Gefühle entwickelten, berichtet US Weekly. "Sie sind glücklich und wirklich sehr aneinander interessiert", so der Insider. Gerade verbringen sie wohl viel Zeit miteinander, vorzugsweise in Jennifers Zuhause in Los Angeles, wo sie sich abseits des Rampenlichts kennenlernen und ihre Verbindung vertiefen können. Ihr Verhältnis sei von gegenseitiger Harmonie geprägt und werde oft als "sehr Zen" beschrieben.

Dass Jennifer und Jim gut harmonieren, liegt laut Insidern auch an ihrer gemeinsamen Vorliebe für einen entspannten und spirituellen Lebensstil. Jennifer, die seit Jahren ein Faible für Meditation und innere Balance hat, soll sich von Jims beruflicher Expertise und seiner positiven Energie angezogen fühlen. In einem Interview mit der Daily Mail hat die Schauspielerin vor Kurzem sogar erwähnt, dass sie Hypnose ausprobiert habe, um ihre Flugangst zu überwinden. Vielleicht hatte Jim da ja seine Finger mit im Spiel, denn mit den Ergebnissen sei sie mehr als zufrieden gewesen. In der Öffentlichkeit hat sich das Paar bisher rar gemacht, doch auf Social Media sind subtile Zeichen ihrer Verbindung zu erkennen. Jennifer hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Beiträge von Jim auf Instagram mit "Gefällt mir" markiert, darunter ein Video, in dem er über den Umgang mit Trennungsschmerz spricht. Jim hingegen zeigte Interesse an Jennifers Posts, etwa mit Kommentaren und Emojis.

Die romantische Seite des neuen Paares zeigte sich besonders bei einem kürzlich stattgefundenen Ausflug nach Mallorca, wo sie in einer kleinen Gruppe, zu der auch Schauspielkollege Jason Bateman (56) und dessen Frau Amanda Anka gehörten, gesichtet wurden. Jennifer wirkte ausgelassen und glücklich, während sie Jim ihren engen Freunden vorstellte. Vor dieser Beziehung war Jennifer von 2015 bis 2018 mit Justin Theroux (53) verheiratet und davor mit Brad Pitt (61). Trotz der Trennungen hat sie stets betont, dass sie vor allem den Moment genießt, und vielleicht ist es genau diese Einstellung, die sie jetzt mit Jim verbindet.

Getty Images Jennifer Aniston bei den Emmy Awards 2024 in Kalifornien

Instagram / jimcurtis1 Jim Curtis, Lifecoach

Getty Images Jennifer Aniston, 2015