"Busserl" bekommen: Andreas Gabalier schwärmt von Pam Reif

Andreas Gabalier (40) kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. In seiner Instagram-Story zeigt sich der österreichische Volks-Rock'n'Roller begeistert: "I glaub, i spinn! Die Pamela Reif (29) hat mir ein Busserl geschickt!" Offenbar ist der Musiker großer Fan der Fitness-Queen. Doch was steckt dahinter? Wie Andreas in dem Video auflöst, handelt es sich nicht um einen echten, sondern nur um einen virtuellen Kuss. Andreas macht zu Hause offenbar gerne mit Pamelas YouTube-Workouts Sport. In ihren Sportvideos verabschiedet sich die Social-Media-Bekanntheit oft mit einem Küsschen. Das hat Andreas wohl zu persönlich genommen.

Pamela scheint es dem 40-Jährigen ziemlich angetan zu haben. Tatsächlich ist Andreas seit einiger Zeit Single. Seit seiner Trennung von der Moderatorin Silvia Schneider (43) im Jahr 2019 geht der Musiker offiziell alleine durchs Leben. Ob er nun wohl die Fitness-Bekanntheit ins Visier genommen hat? Es würde jedenfalls gut passen, denn auch Pamela ist seit Mai dieses Jahres solo.

Rund zwei Jahre lang war Pamela mit dem Sportler Willi Whey (30) zusammen. Die beiden galten als Traumpaar der Fitnessszene. Im Mai zerbrach ihre Liebe jedoch. Grund dafür waren ihre unterschiedlichen Lebensstile. Während Pamela laut Willi ein absoluter Workaholic ist, ist er eher der Abenteuertyp, der die Welt entdeckt. Trotzdem fließt kein böses Blut zwischen dem Ex-Paar. "Es war eine wunderschöne Zeit mit einer großartigen Frau. Pamela ist wirklich eine Traumfrau. Es war eine Ehre, ihre private Seite kennenzulernen", fand Willi im Gespräch mit Bild liebevolle Worte für seine Ex-Partnerin.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Musiker Andreas Gabalier und Sportlerin Pamela Reif

ActionPress Pamela Reif, Fitness-Influencerin

Instagram / williwhey Willi Whey im Juni 2024