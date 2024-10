Hollywoodstars trauern um die Schauspielerin Teri Garr (†79)

Teri Garr (✝79) verstarb am 29. Oktober 2024 nach einem jahrzehntelangen Kampf gegen Multiple Sklerose, kurz MS. Die Schauspielerin war bekannt für ihre komödiantischen Rollen in Filmen wie "Tootsie" und "Frankenstein Junior", und auch für ihren Einsatz für Menschen mit MS. Nachdem sie mit einigen der größten Namen Hollywoods zusammengearbeitet hatte, nahmen viele ihrer ehemaligen Kollegen Abschied von der talentierten Schauspielerin und teilten bewegende Tributzollungen. Michael Keaton (73), der mit Teri in "Mr. Mom" spielte, schrieb auf Instagram: "Dies ist ein Tag, den ich gefürchtet habe und kommen sah. Sie war eine wunderbare Frau." Auch Lisa Kudrow (61), die Teri als große Inspiration bezeichnete, drückte ihren Dank dafür aus, mit ihr bei Friends gearbeitet zu haben.

Neben den emotionalen Erinnerungen von Michael und Lisa würdigten auch andere Persönlichkeiten aus der Branche Teri auf ihre Weise. Steve Martin (79) etwa teilte ein einfaches, doch ausdrucksstarkes Foto von ihr auf X, ergänzt durch die Worte: "Habe sie so sehr geliebt." Mel Brooks (98), der an der Seite von Teri im Kultfilm "Frankenstein Junior" arbeitete, erinnerte sich an die humorvollen Momente am Set und lobte ihr Talent. Auch der bekannte Talkshow-Host David Letterman (77), dessen Show durch Teris Auftritte bereichert wurde, teilte im Netz nostalgische Aufnahmen eines Interviews mit ihr und nannte sie eine "strahlende Persönlichkeit."

Abseits ihres eindrucksvollen beruflichen Lebens war Teri auch eine leidenschaftliche Verfechterin von Menschen mit gesundheitlichen Herausforderungen. Bereits bevor sie ihre eigene MS-Diagnose erhielt, setzte sie sich für die MS-Forschung und das Bewusstsein für die Krankheit ein – was sie nach ihrer Diagnose nur noch stärker tat. Sie machte aus ihrem Kampf gegen MS nie ein großes Geheimnis.

Getty Images Michael Keaton, Schauspieler

Getty Images Teri Garr, Schauspielerin

