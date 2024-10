"Friends"-Bekanntheit Teri Garr stirbt nach Kampf gegen MS

Die US-amerikanische Schauspielerin Teri Garr (✝79) ist tot. Im Laufe ihrer Karriere stand sie für Filme wie "Tootsie" oder "Frankenstein Junior" vor der Kamera. Besonders Friends-Fans dürfte Teri ein Begriff sein: In der beliebten Sitcom spielte sie Phoebe Abbott, die entfremdete Mutter von Phoebe Buffay, die von Lisa Kudrow (61) verkörpert wurde. Gegenüber CNN bestätigte Manager Marc Gurvitz ihren Tod. Die Leinwandberühmtheit, die seit Jahren an der Nervenkrankheit Multiple Sklerose litt, starb im Kreis ihrer Familie und Freunde in Los Angeles.

Kurz nach dem Bekanntwerden von Teris Tod meldete sich auch Lisa zu Wort und zollte ihrer TV-Mutter Tribut. "Teri Garr war ein komödiantisches Schauspielgenie, das einen großen Einfluss auf mich hatte und hat, und ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin", erklärte sie gegenüber People und ergänzte: "Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich mit Teri Garr arbeiten durfte."

Hinter Teri liegen harte Jahre: Seit 20 Jahren kämpfte sie mit MS. 2002 machte sie die Erkrankung öffentlich. Zu diesem Zeitpunkt wusste sie schon einige Jahre von der Diagnose. "Ich glaube, jeder ist erschrocken und verängstigt, wenn er so etwas hört", äußerte sie sich damals im Gespräch mit CNN. Bevor sie die Diagnose erhielt, habe sie bei elf Ärzten Rat gesucht.

Getty Images Lisa Kudrow und Teri Garr im Jahr 1998

Getty Images Teri Garr im Mai 2012

