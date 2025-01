Familie von Streamerin HoneyPuu wurde von Hatern belästigt

Isabell Schneider, besser bekannt als HoneyPuu (25), musste ihren Fans eine harte Ansage machen. Offenbar überschritten manche Hater die Grenze und kamen der Familie der Streamerin zu nahe. Für sie einer zu viel. Auf X macht sie ihrem Ärger Luft. "Mir ist klar, dass ich Leute habe, die mich nicht mögen oder sogar hassen, aber lasst meine Familie in Ruhe. Wie krank muss man sein, dass man meine Familie belästigt? Ihr checkt doch selber, dass so was nur dumm ist", ärgert Isa sich. Was genau vorgefallen ist, erklärt sie nicht. Aber dafür erhält sie jede Menge Zuspruch, denn ihre Community zeigt sich in den Kommentaren entsetzt von so einem Verhalten.

Aber nicht nur von ihren Fans bekommt HoneyPuu Unterstützung. Auch Kollegen aus der Unterhaltungsbranche sind sprachlos. So kommentiert unter anderem der ehemalige Rapper Kollegah (40): "Das ist crazy." Genau wie er sehen viele Fans den Vorfall als klare Grenzüberschreitung – auch wenn HoneyPuu harte Worte wählt. Allerdings zeigen einzelne Kommentare auch, dass nicht alle User den Umgang der Streamerin mit ihren Zuschauern toll finden: "Na ja, wenn deine grenzenlose Arroganz sonst jede Kritik abblockt, ist es nur logisch, dass die Leute sich einen Angriffspunkt suchen." So wird an der einen oder anderen Stelle angemerkt, dass viele Twitch-Stars wie Isa meist sehr kurzen Prozess im Chat machen: Sobald ein Kommentar kritisch ist, wird direkt gebannt, was nicht jedem passt.

In den vergangenen Jahren machte HoneyPuu sich trotz aller Kritik immerhin einen großen Namen in der Szene: In Deutschland gilt sie als eine der erfolgreichsten Twitch-Stars überhaupt. Ihr Kanal auf der Streaming-Plattform zählt rund eine Million Follower. Der YouTube-Kanal der 25-Jährigen wiederum hat rund 450.000 Abonnenten. Mit diesen Zahlen erreichte sie um 2023 den zweiten Platz der erfolgreichsten Streamerinnen Deutschlands hinter Reved (24). Im selben Jahr gelangte sie an einen weiteren wichtigen Meilenstein, denn im Januar 2023 schaffte sie es sogar in die Riege der erfolgreichsten Twitch-Stars weltweit. Auf ihren Kanälen unterhält Isa ihre Fans mit Reactions, Videospielen und sogenannten IRL-Streams, bei denen die Zuschauer unter anderem live in den Alltag mitgenommen werden.

HoneyPuu, deutsche Streamerin

Isabell Schneider aka HoneyPuu

