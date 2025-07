Fast neun Monate Solo: Ist Svenja Theißen bereit für Neues?

Svenja Theißen geht seit fast einem Jahr Single durchs Leben. Neun Monate ist es bereits her, dass die "Take Me Out"-Bekanntheit und ihr Partner ihre Trennung verkündeten. Auch wenn das Liebes-Aus zu Beginn schmerzhaft war und einige Sorgen mit sich brachte, weiß Svenja heute, dass dieser Schritt der richtige war. "Inzwischen nähert sich meine Trennung tatsächlich schon dem Einjährigen – und so verrückt das klingt: Es war die richtige Entscheidung. Für uns alle", betont sie gegenüber Promiflash. Auch in Bezug auf die Kinder. Sie und ihr Ex-Partner seien als Eltern nach wie vor "ein starkes Team" und die Kids haben sich "toll auf den neuen Alltag eingestellt". Die zwei wechseln alle vier Tage den Wohnort und teilen sich ein Zimmer, was bisher aber super funktioniere. Die Tage, an denen ihre Kleinen beim Papa sind, kann Svenja mittlerweile auch genießen: "Ich genieße die freien Tage genauso sehr wie das Wiedersehen!"

Mittlerweile kann sich Svenja zwar wohl als glückliche Single-Mom bezeichnen, doch ist die ehemalige Datingshow-Teilnehmerin so langsam bereit für eine neue Liebe. "2024 war turbulent – Trennung, Umzug, der Tod meiner Oma … Ich glaube, erst jetzt komme ich an einen Punkt, an dem sich vieles sortiert hat. Und ich merke, dass da auch wieder Platz ist – für Nähe, für jemanden, bei dem ich nicht stark sein muss, sondern einfach mal loslassen darf", verrät sie Promiflash. Jemanden über eine Dating-Plattform kennenzulernen sei aber nichts für sie, wie sie feststellte: "Aber ich habe ziemlich schnell gemerkt: Das ist einfach nicht mein Weg. Ich brauche echte Begegnungen, ehrliche Gespräche – und keinen Swipe nach rechts." Diese Art der Oberflächlichkeit fühle sich für sie falsch an und außerdem habe sie keinen bestimmten "Typ Mann", nach dem sie Ausschau halten könne. Es komme ganz und gar auf den Menschen an, der etwas in ihr auslösen kann.

Svenja lebt seit dem Beziehungsende erstmals in einer eigenen Wohnung. So allein, wie sie es teilweise ist, wenn ihre Kids bei dem Papa schlafen, war sie "noch nie", erklärte sie kurz nach dem Umzug in einem Promiflash-Interview. Nichtsdestotrotz fühlt sie sich in der Wohnung "sehr wohl". "Ich versuche, die Zeit zu genießen, um mich selbst neu zu sortieren und meinen Raum zu gestalten, mir den Rücken freizuschaufeln, um zu 100 Prozent für die Kinder da zu sein, sobald sie bei mir sind", fügte sie damals hinzu. Das hat Svenja mittlerweile geschafft, wie sie im jüngsten Austausch stolz berichten konnte.

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja Theißen, Netzbekanntheit

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja Theißen mit ihrem Sohn, Juni 2025

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja Theißen, Reality-TV-Bekanntheit