Die Politprominenz verabschiedet sich von Horst Köhler (†81)

Heute haben Familie, Freunde und politische Wegbegleiter im Berliner Dom Abschied vom verstorbenen Altbundespräsidenten Horst Köhler genommen. Der offizielle Trauergottesdienst fand am Vormittag unter der Leitung des früheren Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Wolfgang Huber, statt. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz (66) waren auch Altkanzlerin Angela Merkel (70) sowie die ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff (65) und Joachim Gauck (85) anwesend. Der Sarg des Verstorbenen war mit einer Deutschlandfahne bedeckt, während der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) eine bewegende Rede hielt. Auch der frühere Bundesfinanzminister Theo Waigel und Österreichs Altbundespräsident Heinz Fischer würdigten den Politiker.

Wie unter anderem Gala berichtet, begann die Trauerfeier mit Worten der Anteilnahme und Anerkennung für das politische Wirken und die persönliche Bescheidenheit Köhlers, der von 2004 bis zu seinem Rücktritt 2010 als neunter Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland amtierte. In ihren Reden erinnerten Waigel und Fischer an gemeinsame Projekte und Erfolge – so auch an Köhlers Verantwortung als Staatssekretär in den 1990er-Jahren unter Waigel. Bundespräsident Steinmeier hob die engen Bindungen hervor, die Köhler auch nach seinem Rückzug aus der Politik zu langjährigen Weggefährten und internationalen Partnern pflegte. Die Trauerfeierlichkeiten wie auch der eigens angeordnete Staatsakt unterstrichen die hohe Wertschätzung, die Köhler zu Lebzeiten zuteilwurde.

Anfang Februar wurde die traurige Nachricht über seinen Tod bekannt. "In tiefer Trauer gibt das Büro des Bundespräsidenten a.D. Horst Köhler im Auftrag der Familie Köhler bekannt, dass Horst Köhler am frühen Morgen des heutigen Tages [...] in Berlin im Kreise seiner Familie verstorben ist", lautete es in einem emotionalen Statement des Bundespräsidialamts. Er hinterließ nicht nur als Bundespräsident bleibende Eindrücke, sondern auch durch sein Engagement für Afrika und für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Mit seiner Frau Eva Luise gründete er im Jahr 2006 eine Stiftung, die sich für Betroffene seltener Krankheiten einsetzt. Seine Leidenschaft für Entwicklungsarbeit zeigte sich zudem in seiner Tätigkeit als UN-Sondergesandter für die Westsahara.

Getty Images Angela Merkel und Joachim Gauck bei der Trauerfeier von Horst Köhler, Februar 2025

Getty Images Trauerfeier für Horst Köhler, Februar 2025

