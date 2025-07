Sahel äußert sich zu ihrem Rausschmiss bei "Ex on the Beach"

Reality-TV-Star Sahel hat sich nach ihrem überraschenden Rausschmiss bei Ex on the Beach bei ihren Fans zu Wort gemeldet. In ihrer Instagram-Story erklärte sie, wie es zu der Entscheidung kam und zeigte sich dabei sehr einsichtig. "Ich weiß, dass mein Verhalten in der Situation nicht okay war", schrieb sie. Der Auslöser war ein Vorfall mit ihrem Mitstreiter Joshi. Sahel entschuldigte sich ausdrücklich bei ihm und betonte: "Wir hatten das damals schon unter uns geklärt, aber trotzdem will ich hier auch klar sagen, dass das nicht richtig war."

Sahel gab zu, dass die Situation sie zum Nachdenken gebracht habe. Sie wolle an sich arbeiten und sich weiterentwickeln, um solche Vorfälle künftig zu vermeiden: "Ich reflektiere mich und weiß, dass ich an mir arbeiten muss." Zwar behauptete die Medienpersönlichkeit, dass auch sie als Mensch Fehler machen könne, doch gleichzeitig versprach sie, ihr Bestes zu geben, um es in Zukunft besser zu machen.

Hintergrund ihres "Ex on the Beach"-Aus ist folgender: Innerhalb der Show kam es zu einer Aussprache zwischen Sahel und Shakira, da erstere eifersüchtig war, dass ihre Mitstreiterin ihr Joshi wegschnappen könnte. Zwar konnten die Ladys das Ganze klären, kurz darauf tickte Sahel aber wegen einer Bemerkung von Joshi aus. Sie trat auf ihn ein und schlug ihn wiederholt. Die Produktion handelte direkt: "Körperliche Gewalt hat in keinem unserer Formate Platz. Das gilt auch für 'Ex on the Beach'. Daher haben wir unmittelbar reagiert und Sahel aus der Sendung ausgeschlossen."

RTL / Frank Fastner Sahel, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Instagram / joshua.gyamfii Joshi Josh, Kandidat bei "Are You The One?"

RTL Die "Ex on the Beach"-Kandidaten Joshua, Sahel, Calvin und Franzi