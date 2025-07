Starkoch Alfons Schuhbeck im Prozess: "Ich bin vermögenslos"

Alfons Schuhbeck (76), der bekannte Star-Koch, ist erneut mit rechtlichen Problemen konfrontiert. Aktuell steht er in München wegen Insolvenzverschleppung und Subventionsbetrugs vor Gericht. Die Verhandlungen haben bereits begonnen und bringen unangenehme Details ans Licht: Mehr als sechs Millionen Euro Schulden soll er bei insgesamt 90 Gläubigern haben, darunter allein 1,25 Millionen Euro beim Finanzamt München. "Ich bin vermögenslos, habe keinerlei Einnahmen und keine Altersversorgung", gestand er laut Bild am ersten Prozesstag. Schuhbeck, der an unheilbarem Krebs leidet, ist nach einem arbeitsreichen Leben mittellos.

Neben seinen Schulden wird im Prozess auch seine zukünftige finanzielle Perspektive diskutiert. Der Insolvenzverwalter, der seit 2023 sein Verfahren leitet, erklärte, dass Alfons bisher keinen Cent zurückzahlen konnte. Aktuell unterstützen Freundinnen und Freunde sowie Investorinnen und Investoren, die nach der Insolvenz die Überreste seiner Firma übernommen haben, den Koch finanziell, beispielsweise bei der Mietzahlung. Schuhbeck will mit den Einnahmen aus zwei in der Haftzeit geschriebenen Kochbüchern einen Teil seiner Schulden begleichen. Seine gesundheitliche Situation bleibt jedoch angespannt, und eine Untersuchung im Sommer soll zeigen, ob seine bisherige Krebstherapie erfolgreich war.

Alfons Schuhbeck war jahrzehntelang eine feste Größe in der kulinarischen Szene. Seinen einstigen Ruhm verdankte er einer Vielzahl von Restaurants, Schreibprojekten und TV-Auftritten. Doch der tiefe Sturz hat auch sein Privatleben verändert: Familie und Freunde spielen trotz allem eine wichtige Rolle in der Unterstützung seines Alltags. Der 76-Jährige hofft darauf, eines Tages wieder als Berater oder Gewürz-Experte arbeiten zu können. Sein Wunsch, trotz der schwierigen Lebenssituation wieder beruflich Fuß zu fassen, zeigt, dass er weiterhin nach einem Neuanfang sucht. Welche Chancen ihm dafür bleiben, wird auch vom Ausgang des Prozesses abhängen, dessen Urteil Mitte Juli erwartet wird.

Getty Images Alfons Schuhbeck, Koch

Getty Images Alfons Schuhbeck, deutscher TV-Koch

Getty Images Alfons Schuhbeck im Oktober 2022