Bradley Cooper und Gigi Hadid genießen süßes Date in Paris

Bradley Cooper (50) und Gigi Hadid (30) wurden am 28. Juni während der Pariser Fashion Week bei einem romantischen Date in der Stadt der Liebe gesichtet. Der Schauspieler erschien in grauen Hosen und einem hellblauen Leinenhemd, während das Model sich für ein hellblaues Tanktop, Jeans und weiße Slip-on-Schuhe entschied. Zu zweit schlenderten sie Arm in Arm durch die Straßen von Paris und genossen offensichtlich die Zweisamkeit fernab der Öffentlichkeit. Trotz ihrer fast zweijährigen Beziehung halten die beiden ihre Liebe meist aus den Schlagzeilen heraus.

Gigi hat aus ihrer früheren Beziehung mit Zayn Malik (32) eine vierjährige Tochter namens Khai. Auf Instagram hat sie kürzlich Einblicke in ihr Liebesglück gegeben. Anlässlich ihres 30. Geburtstags am 23. April teilte die Laufsteg-Ikone ein Foto von sich und Bradley, auf dem die beiden sich küssen. In ihrem Geburtstags-Recap schrieb sie: "Ich fühle mich so glücklich, 30 zu sein! Ich bin so glückselig, Mutter, Freundin, Partnerin, Schwester, Tochter und Kollegin für einige der unglaublichsten Menschen zu sein!" Damit machte das Model die Beziehung in der Öffentlichkeit erstmals deutlich.

Bradley hat ebenfalls ein Kind aus einer früheren Beziehung mit Model Irina Shayk (39) und scheint mit Gigi sein persönliches Glück gefunden zu haben. Obwohl sie als eines der wohl faszinierendsten Paare Hollywoods gelten, zeigen sich die beiden selten gemeinsam. Wie ein Insider gegenüber People berichtete, wollen sich die beiden noch Zeit mit einer Verlobung lassen. "Keiner von beiden hat es eilig, aber das heißt nicht, dass sie nicht sehr glücklich miteinander sind." Die Quelle fügt hinzu, dass sowohl Gigi und Bradleys "Familien Zeit miteinander verbringen, ebenso wie ihre Kinder. Es ist sehr süß."

action press / Nassou.fr / BACKGRID Bradley Cooper und Gigi Hadid im Juni 2025

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Bradley Cooper, April 2025

ActionPress / Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid, April 2025