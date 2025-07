Mit dieser Frau wurde Harry Styles beim Knutschen erwischt

Harry Styles (31) wurde beim Glastonbury Festival am vergangenen Wochenende in einer besonders romantischen Situation gesichtet. Der Sänger, bekannt für Hits wie "Watermelon Sugar", zeigte sich in der VIP-Area des Festivals sehr vertraut mit einer Frau. Sie wurde mittlerweile von The Sun als Ella Kenny identifiziert wurde. Die beiden genossen sichtlich ihre gemeinsame Zeit – von intimen Küssen bis hin zu ausgelassenem Tanz vor den Augen zahlreicher Gäste. Das zeigt ein Video, das dem Blatt vorliegt. Augenzeugen beschreiben die Atmosphäre zwischen den beiden als elektrisierend.

Ella Kenny ist Produzentin und arbeitet für Noir, ein Londoner Studio, das sich auf visuelle und experimentelle Projekte spezialisiert hat. Laut eines Insiders schien es nicht das erste Treffen der beiden gewesen zu sein, denn ihre Vertrautheit wurde von Beobachtern hervorgehoben. Der Beobachter merkte gegenüber dem Magazin an: "Knapp eine Stunde nach ihrer Ankunft küssten sie sich vor einer Menge anderer Leute und schienen sich nicht darum zu kümmern, wer zusah."

Ob zwischen Harry und seiner Kusspartnerin tatsächlich mehr als nur ein heißer Flirt läuft, ist aktuell nicht bekannt. Was sein Liebesleben betrifft, wurde es seit Frühjahr 2024 still. Nach seiner Trennung von Taylor Russell blieb der Musiker für lange Zeit Single. Wie eine Quelle gegenüber OK! berichtete, wurde Harry damals von ihr verlassen. Seitdem wurde der 31-Jährige mit keiner neuen Partnerin in Verbindung gebracht.

Getty Images Harry Styles, Musiker

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

Getty Images Harry Styles im Februar 2023