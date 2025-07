Gerichtszeichnerin sicher: P. Diddy wird Haftstrafe erhalten

Sean "Diddy" Combs (55) steht vor den schwerwiegendsten Vorwürfen seines Lebens: Der einstige Musikmogul wird im New Yorker Prozess wegen schwerer Vergehen angeklagt, darunter sexueller Missbrauch und Gewalt gegen mehrere Frauen. Der Fall, der seit zwei Monaten verhandelt wird, könnte für den 55-Jährigen gravierende Folgen haben – bis hin zu lebenslanger Haft. Laut Christine Cornell, der erfahrenen Gerichtszeichnerin, die den Prozess täglich verfolgt, hat Diddy sich in ihren Augen erheblich schuldig gemacht. Gegenüber 20 Minuten verrät sie: "Alles, was er Cassie (38) und Jane angetan hat, ist Fakt. Er war gewalttätig und hat sie gezwungen, Drogen zu nehmen und an den Freak-offs teilzunehmen. Das ist Zwang und eine Straftat."

Die Gerichtszeichnerin, die nah am Geschehen saß, glaubt fest an eine Verurteilung des Stars: "Seine Anwälte versuchten zu zeigen, dass er einen Swinger-Lifestyle hatte und nicht kriminell war. Prostituierte zu bezahlen und ihnen Drogen zu geben, damit sie die tagelangen Performances aushalten, ist aber illegal und kein Swinger-Lifestyle." Häufige Themen im Prozess waren Partys, bei denen Diddy angeblich ein Netz aus Sicherheitskräften und Mitarbeitern eingesetzt habe, um seine Kontrolle zu sichern.

Obwohl Diddy seit Jahren als eine der einflussreichsten Personen im Musikbusiness gilt, nimmt die mediale und familiäre Unterstützung langsam ab. Während seine Zwillingstöchter Jessie James (18) und D’Lila Star Combs (18) ihm zwar während der Schlussplädoyers zur Seite standen, distanzieren sich einige frühere Weggefährten. Die dramatische Entwicklung verdeutlicht, wie schnell sich Macht und Ruhm ins Negative wenden können. Die Anspannung ist greifbar: Sollte ein Urteil tatsächlich fallen, könnte dies das endgültige Ende für Diddys Karriere bedeuten.

Getty Images P. Diddy im Mai 2017

Getty Images P. Diddy und Cassie Ventura, 2016

Getty Images Lila Combs, Chance Combs Und Jessie Combs, Juni 2025