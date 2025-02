Der Ex-Bundespräsident Horst Köhler ist mit 81 verstorben

Der frühere Bundespräsident Horst Köhler ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Das teilt nun das Bundespräsidialamt mit: "In tiefer Trauer gibt das Büro des Bundespräsidenten a.D. Horst Köhler im Auftrag der Familie Köhler bekannt, dass Horst Köhler am frühen Morgen des heutigen Tages [...] in Berlin im Kreise seiner Familie verstorben ist." Ursache seines Todes sei eine kurze, schwere Krankheit gewesen.

Die deutsche Bevölkerung trauert um ihren ehemaligen Bundespräsidenten, der von Juli 2004 bis Mai 2010 das Amt innehatte. Auch sein Nachfolger Frank-Walter Steinmeier (69) fand dankbare Worte für den verstorbenen Politiker. In einem Kondolenzschreiben an seine Witwe Eva Luise Köhler beschrieb er Horst als "einen Glücksfall für unser Land". "Wir können nur zutiefst dankbar sein, dass wir Horst Köhler als neunten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland erleben durften. Er hat diesem Land viel gegeben", hieß es in dem Schreiben.

Nach seinem Rücktritt im Mai 2010 engagierte sich Horst Köhler für zahlreiche wohltätige Zwecke. Wie auch schon zu Amtszeiten lag ihm besonders das Wohl der Menschen in Afrika am Herzen. Er setzte sich unter anderem für die Perspektiven und Chancen der jungen Generation ein. Außerdem war er als Mitglied des hochrangigen Ausschusses des UN-Generalsekretärs tätig. Von 2017 bis 2019 agierte er sogar als Gesandter des UN-Generalsekretärs für die Westsahara. Gemeinsam mit seiner Frau Eva gründete er im Jahr 2006 zudem eine Stiftung für Menschen mit seltenen Erkrankungen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Frank-Walter Steinmeier im November 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Horst Köhler im Mai 2010

Anzeige Anzeige

Anzeige