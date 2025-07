Nikola ist offline: Kim Virginia erklärt den Grund dahinter

Schon vor Tagen kündigte Nikola Glumac (29) an, sich zu den neuesten Ereignissen zwischen ihm und seiner Ex-Partnerin Kim Virginia Hartung (30) zu Wort zu melden. Seitdem scheint er aber wie vom Erdboden verschluckt zu sein – während Fans vergeblich auf ein Statement warten. Statt seiner meldet sich nun Kim zu Wort. In ihrer Instagram-Story erklärt sie: "Für alle, die sich um Nikola sorgen: Die letzten Wochen und besonders die letzten Tage waren für beide Seiten eine emotionale Achterbahnfahrt. Es ist viel passiert, was uns beide mental extrem gefordert hat. Er kämpft im Moment mit inneren Prozessen und hatte erneut eine Panikattacke."

Die Reality-TV-Darstellerin erklärt, dass der gebürtige Serbe aktuell nicht in der Verfassung sei, um sich zu melden. "Gerade ist er einfach nicht in der Lage, öffentlich aufzutreten oder zu kommunizieren", betont sie. Lange wolle er seine Community aber nicht mehr im Dunkeln lassen. Kim verspricht: "Er wird sich sehr bald bei euch melden! Ich denke morgen – und dann wird er euch alles sagen, was gesagt werden muss. Es gibt einiges, das erklärt werden muss. Von uns beiden."

Das letzte Lebenszeichen des ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten kam kurz nach einem Treffen mit seiner Ex. Daraufhin löschten sowohl Kim als auch Nikola alle Pärchenfotos von ihren Social-Media-Profilen. In den vergangenen Wochen mussten die beiden eine Menge Kritik einstecken. Nach der Verkündung, ihr gemeinsames Kind sei "still zur Welt gekommen", brach eine Welle von Hass über ihnen herein: Nach wie vor glauben viele, die Schwangerschaft sei von Anfang an nur vorgetäuscht gewesen.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars