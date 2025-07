Endlich verraten: Das ist der Name von Siria Longos Tochter

Reality-TV-Star Siria Longo hat aufregende Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt: Nachdem sie vor wenigen Tagen Mutter wurde, verrät sie nun den Namen ihres kleinen Mädchens. Auf Instagram teilt die Influencerin ein Foto ihres Babys, auf dem die Hälfte seines Gesichts sowie sein Arm zu sehen sind. Zudem lüftete sie das Geheimnis, wie ihr Wonneproppen heißt: "Elea Vona Spartano." Mit den Worten "Wir sind komplett" drückte die frischgebackene Mama ihre Freude aus. Zudem schrieb sie: "28.06.2025, 22:29 Uhr, 2.700 g."

Auch die Augenblicke vor der Geburt ihrer Tochter teilte Siria auf dem Onlineportal – sowie die Ankunft ihres Kindes. In ihrer Story teilte die Reality-TV-Bekanntheit unter anderem ein Video, in dem Elea im Krankenhaus zu ihr gefahren wird. Zudem gewährte sie Einblicke in einen besonders intimen Moment: Die frischgebackene Mama hielt überglücklich ihre Kleine in den Armen. Das Ganze hielt Siria auf einem rührenden Schnappschuss fest.

Siria, die durch diverse Reality-TV-Formate bekannt wurde, hatte die Schwangerschaft bereits im vergangenen Jahr öffentlich gemacht und regelmäßig Updates mit ihren Followern geteilt. Dabei gewährte sie Einblicke in ihre Vorfreude auf das Muttersein und erwähnte, wie glücklich sie über diese neue Phase in ihrem Leben sei. Gegenüber ihren Fans verriet die Medienpersönlichkeit aber auch, dass sie die Privatsphäre ihres Babys schützen möchte. Sie betonte, dass sie das Gesicht ihrer Kleinen "auf gar keinen Fall" zeigen wird.

Instagram / siriapl Siria Longo mit ihrem Baby, Juni 2025

Instagram / siriapl Siria Longos erstes Kind im Juni 2025

Instagram / siriapl Schwangere Siria Longo und ihr Partner Alessio, Juni 2025

