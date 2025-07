So sind Matze Höhn und Lejla auf den Babynamen gekommen

Matthias Höhn (29) und seine Frau Lejla haben auf Instagram preisgegeben, wie sie den Namen für ihr ungeborenes Kind, ihren Sohn Zayn-Malik, gefunden haben. In seiner Social-Media-Story erklärte Matthias, dass der Name Malik bereits früh auf der Liste ihrer Favoriten stand. Als die Influencer jedoch entschieden, dass dieser Name nicht allein stehen bleiben sollte, fügte das Paar Zayn hinzu.

Die Eltern erklärten weiter, dass sie bei der Auswahl des Namens nicht an Zayn Malik (32), den Sänger der früheren Boyband One Direction, gedacht hatten, auch wenn viele Menschen den Namen damit in Verbindung bringen. Vielmehr liebten sie einfach den Klang der Kombination. "So fanden wir es einfach perfekt", fasste Matthias zusammen. Bei Mädchennamen hatten sie hingegen keine so klaren Vorstellungen.

Die Reaktionen auf den Namen sind gemischt. Während das Paar glücklich über seine Wahl ist, scheinen viele Fans weniger angetan zu sein. In einer Promiflash-Umfrage fand ein großer Anteil der Befragten den Namen nicht besonders gelungen. Dennoch gibt es auch einige, die den Namen als schön empfinden. Matthias, der durch seine Auftritte in Reality-TV-Formaten bekannt wurde, und Lejla lassen sich davon offenbar nicht beirren und freuen sich auf das Abenteuer als frischgebackene Eltern.

Anzeige Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Lejla Höhn und Matze Höhn im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / zayn Zayn Malik, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / leli.hhn Matthias und Lejla Höhn mit bemaltem Babybauch