Mutter von Ben und Meret Becker: Monika Hansen ist gestorben

Eine traurige Nachricht macht aktuell die Runde: Monika Hansen ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Das geht aus einem Instagram-Beitrag hervor, den ihre Tochter, die Schauspielerin Meret Becker (56) teilt. "Die schönste Frau der Welt ist gegangen, sie ist frei, so wie sie es immer war", schreibt die Synchronsprecherin zu einem Foto aus Monikas Jugendzeiten. Außerdem setzt Meret hinter ihre emotionalen Zeilen noch zwei Daten, die Geburts- und Todestag ihrer Mutter markieren. Demnach verstarb die 82-Jährige bereits am 26. Juni.

Unter dem Social-Media-Beitrag melden sich zahlreiche Fans und Promis zu Wort, um der Familie von Monika ihre Beileidsbekundungen auszusprechen. "Oh, Meret. Ich umarme dich ganz fest und denke an dich. Ich bin so froh, mit deiner schönen Mama gearbeitet haben zu dürfen. Ganz viel Liebe an euch alle", schreibt Alexandra Maria Lara (46). Auch Katja Riemann (61) hinterlässt der trauernden Meret einfühlsame Worte und schickt ihr eine innige Umarmung.

Monika wurde durch zahlreiche Film-, Fernseh- und Serienprojekte bekannt. 2017 begeisterte sie zahlreiche Zuschauer im Film "Der König von Berlin" und hatte sogar im Jahr 2010 einen Gastauftritt in "SOKO Köln". Sie arbeitete außerdem mit Regisseuren wie Wim Wenders, Luc Bondy oder Rosa von Praunheim zusammen. Ihre Kinder Meret und Ben Becker (60) stammen aus ihrer Ehe mit dem Schauspieler Rolf Becker (90). Ihr letzter Ehemann Otto Sander (✝72) verstarb bereits im Jahr 2013.

Anzeige Anzeige

Getty Images Meret Becker, Ben Becker und ihre Mutter Monika Hansen, Februar 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Meret Becker und ihr Bruder Ben Becker, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Becker und seine Schwester Meret Becker, Schauspieler