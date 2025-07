Fake-Trennung für TV-Show? Yeliz Koc kommentiert Gerüchte

Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis sind seit Mittwoch bei Prominent getrennt zu sehen – offensichtlich als getrenntes Paar. Die Reality-TV-Bekanntheiten lernten sich 2022 bei Make Love, Fake Love kennen und lieben. Ihre Beziehung war allerdings nicht für die Ewigkeit bestimmt, weshalb sie im April 2023 ihre Trennung bekanntgaben. Unter einem Instagram-Post von "Prominent getrennt" fragt sich ein Zuschauer, ob Jannik und Yeliz sich nur für die TV-Show getrennt hätten und ihr Liebes-Aus somit gefälscht haben. "Ja, ich habe gesagt, er soll ein Jahr mit einer anderen zusammen sein, damit wir in die Show kommen", kommentiert die Mutter einer Tochter mit ironischem Unterton.

Der Gedanke der Social-Media-Nutzerin könnte durch den Fakt, dass Yeliz und Jannik nach "Prominent getrennt" wieder zusammenkamen, bestärkt worden sein. Doch obwohl die beiden innerhalb der Show wieder zueinandergefunden haben und ihrer Liebe noch eine Chance gaben, scheiterte auch diese Beziehung. Seither scheinen die Fronten zwischen dem Ex-Paar verhärtet zu sein. Zuletzt teilte Jannik gegen Yeliz auf Social Media aus, als er ein Video des Show-Accounts kommentierte.

Jannik und Yeliz' Liebescomeback schien zu Beginn vielversprechend zu sein. Der Influencer unterstützte seine einstige Partnerin damals auch im Dschungelcamp. Anschließend planten die beiden gemeinsame Reisen, doch im Urlaub in Paris schien die Stimmung zu kippen, sodass sie den Trip sogar abbrachen. In einem Statement äußerte sich Jannik dazu folgendermaßen: "Wir haben Paris abgebrochen. Ich habe gar keine Lust, auf Social Media auf perfekte Beziehung zu machen oder es so aussehen zu lassen, als wäre bei uns immer alles schön."

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt"

Instagram / jannikkontalis Realitystars Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit Tochter Snow und Jannik Kontalis, Januar 2025

