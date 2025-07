Ekaterina Leonova plant nächsten Schritt mit Partner Ilya

Ekaterina Leonova (38), bekannt aus der erfolgreichen Tanzshow "Let's Dance", hat kürzlich nicht nur ihre neue Liebe, sondern auch ihre Zukunftspläne offenbart. Am Valentinstag dieses Jahres stellte sie ihren Partner, den Choreografen Ilya Viarmenich, der Öffentlichkeit vor. Nun zeigten sich die beiden erstmals als Paar bei einem Besuch des "Moulin Rouge"-Musicals in Köln. Dabei gaben sie bekannt, dass sie planen, künftig zusammenzuziehen. Eine Entscheidung, die den aktuellen Lebensumständen der beiden geschuldet ist, denn Ekaterina lebt in München, während Ilya in Brühl in der Nähe von Köln wohnt.

Die beiden lernten sich im Oktober vergangenen Jahres bei einer Bühnenshow im Phantasialand kennen, wo Ilya als Hauptchoreograf tätig war. Nach einem ersten Kontakt über soziale Medien trafen sie sich zunächst heimlich, bevor sie ihre Beziehung öffentlich machten. "Er ist auf der Bühne ein richtiger Macho, aber privat ganz anders", verriet Ekaterina in einem Interview mit RTL. Trotz der räumlichen Entfernung haben die beiden eine enge Bindung – auch die oft eifersuchtsbelastete Tanzwelt kann ihrem Glück nichts anhaben. Ekaterina betonte, dass Ilya sie während der letzten "Let's Dance"-Staffel, in der sie den Sieg holte, tatkräftig unterstützt habe.

Privat genießt Ekaterina derzeit ihr neues Glück in vollen Zügen. Bereits im Februar teilte sie mit ihren Fans, wie glücklich sie sich in ihrer neuen Beziehung fühle. Für die Tänzerin bedeutet dies eine wichtige Entwicklung in ihrem Leben, das sonst von Leidenschaft für den Tanz geprägt ist. Auch Ilya, selbst tief in der Tanzwelt verwurzelt, scheint mit seiner charmanten Art genau die richtige Ergänzung für Ekaterinas Leben zu sein – sowohl auf der persönlichen als auch auf der tänzerischen Ebene. Fans dürfen also gespannt sein, wie sich diese aufstrebende Liebesgeschichte weiterentwickelt.

Anzeige Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova mit ihrem Freund Ilya Viarmenich

Anzeige Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und IlyaViarmenich im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Tänzerin