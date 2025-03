"Wie neugeboren": Obdachlose Rania Zeriri krempelt Leben um

Rania Zeriri, bekannt aus der Castingshow Deutschland sucht den Superstar im Jahr 2008, startet in Italien ein neues Kapitel. Nachdem letzte Woche beunruhigende Fotos der Sängerin aufgetaucht waren, die sie obdachlos auf den Straßen von Mercogliano nahe Neapel zeigten, haben sich die Ereignisse glücklicherweise gewendet. Vermittelt durch den Bürgermeister Vittorio D’Alessio konnte Rania in eine Notunterkunft ziehen, wo sie nun von Dr. Marisa Lena und ihrem Team betreut wird, berichtet Bild. "Rania ist tatsächlich wie neugeboren, seit wir uns kümmern", erklärte die promovierte Sozialarbeiterin den Medien. Sie fügte hinzu, dass die Sängerin inzwischen Struktur in ihrem Alltag gefunden habe.

Die Unterstützung geht dabei über die bloße Unterbringung hinaus. Ranias Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt: Dr. Lena und ihr Team legten besonderen Wert darauf, ihr zuzuhören und sie ernst zu nehmen, etwas, das ihr offenbar in den letzten Jahren gefehlt hat. "Wir haben sie praktisch adoptiert", sagt die Sozialarbeiterin. Sie besorgen der ehemaligen Sängerin Arbeit, bei der sie sowohl im Freien als auch drinnen tätig sein kann, da ihr die Nähe zur Natur wichtig sei. In der Notunterkunft lebt Rania unabhängig in ihrem eigenen Zimmer, integriert sich gut mit anderen Bewohnerinnen und hat ihren Platz in der Einrichtung gefunden. Besonders hervorzuheben ist die Geduld des Teams: "Wir wollen ihr eine Stimme geben und uns dann auf Zehenspitzen aus ihrem Leben schleichen."

Rania Zeriris Weg in die Obdachlosigkeit begann wohl nach dem Verlust ihrer Mutter und daraus resultierenden Depressionen. Erst kürzlich berichteten Medien, wie sie von Enzo Costanza, einem italienischen Influencer, auf der Straße entdeckt wurde. Ihre einstigen DSDS-Kollegen, darunter Fady Maalouf (45), äußerten ihre Sorge und Hoffnung, dass sie die notwendige Hilfe annehmen würde. Auch Juror Dieter Bohlen (71) war betroffen von der Nachricht über das Schicksal der Sängerin. Rania hatte damals mehrfach Hilfsangebote abgelehnt, da sie angab, freiwillig auf der Straße zu leben. Diese neue Wendung gibt jedoch Hoffnung: Vielleicht ist dies der Neustart für die Sängerin, die einst mit ihrer warmen Art und Stimme überzeugte.

Getty Images Rania Zeriri in der sechsten DSDS-Staffel 2008

Instagram / fadymaalouf Fady Maalouf, ehemaliger DSDS-Kandidat

