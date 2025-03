Ehemalige DSDS-Kandidatin Rania Zeriri ist heute obdachlos

2008 eroberte Rania Zeriri DSDS mit ihrer Stimme und schaffte es sogar bis auf den fünften Platz. Heute sieht das Leben der ehemaligen Sängerin jedoch ein wenig anders aus. Wie unter anderem RTL berichtet, lebe Rania jetzt offenbar im italienischen Avellino auf der Straße. Der italienische Content Creator Enzo Costanza habe sie entdeckt, ohne zu wissen, dass sie einmal im deutschen TV glänzte. Er habe ein Bild von ihr, umgeben von einigen wenigen Taschen und einem Trolley voller Decken, bei Facebook geteilt. Der Influencer habe ihr helfen wollen, hätte sogar die Polizei gerufen – die habe den Ausweis der gebürtigen Niederländerin kontrolliert, ihr aber sonst nicht helfen können. Nur zwei Tage nach Enzos Post habe sich ein Freund von Rania bei ihm gemeldet und bestätigt, dass es sich um die 39-Jährige handele.

Dank Enzos Bildern werden immer mehr Menschen auf Ranias Schicksal aufmerksam. Warum sie mittlerweile obdachlos ist, erklärt ihr Bekannter aus den Niederlanden. Nach dem Tod ihrer Mutter sei sie in ein Loch aus Depressionen gerutscht. Er habe Enzo erzählt, dass man in den Niederlanden nach ihr gesucht habe und hätte ihm eine Botschaft an die ehemalige Castingshow-Kandidatin übermittelt: "Wir vermissen dich. Wenn du Hilfe brauchst, sind wir da, um sie dir zu geben. Wenn du sie nicht willst, ist das auch in Ordnung. [...] Wir lieben dich so sehr." Derweil gebe es wohl schon Hilfsangebote für Rania: Nachdem Enzo Druck auf die Behörden ausgeübt habe, hätte das Sozialamt versucht, ihr zu helfen. Doch sie habe abgelehnt und erklärt, sie lebe freiwillig auf der Straße.

Im Netz gibt Enzo laut RTL immer neue Updates und versuche weiter, Rania zu helfen und sie von der Straße zu holen. Ende Februar habe er es dann geschafft, sie zu überzeugen, mit ihm eine Hilfsstelle aufzusuchen. Dort sei sie behandelt worden und habe eine warme Mahlzeit bekommen. Doch es habe nicht lange gedauert, bis sie wieder weggelaufen sei. Aktuell gibt es noch kein neues Update. Derweil erreichte Ranias Geschichte aber auch ihre ehemaligen Mitstreiter bei DSDS: Vor allem der damals Zweitplatzierte Fady Maalouf (45) sorgt sich. "Ich erinnere mich an sie als eine außergewöhnlich warme, strahlende Seele", meint der Sänger zu RTL. Er wünsche sich sehr, sie würde die richtige Hilfe bekommen: "Ich hoffe, dass sie inmitten all der Dunkelheit ein Licht findet und dass sie irgendwann wieder Frieden in sich spüren kann."

Getty Images Rania Zeriri in der sechsten DSDS-Staffel 2008

Instagram / fadymaalouf Fady Maalouf, ehemaliger DSDS-Kandidat

