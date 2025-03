Rania obdachlos: DSDS-Kollege Fady Maalouf ist schockiert

Fady Maalouf (45), bekannt aus der Castingshow Deutschland sucht den Superstar, hat sich tief berührt über das Schicksal seiner ehemaligen Mitstreiterin Rania Zeriri geäußert. Ein kürzlich veröffentlichtes Bild zeigt die einst strahlende Sängerin, die 2008 mit ihrer Stimme begeisterte, scheinbar verzweifelt auf einem Bürgersteig in Italien. Wie erst kürzlich bekannt wurde, ist Rania, die damals bis in die Top 5 der Show gekommen war, mittlerweile obdachlos. Fady, der in derselben Staffel antrat, erfuhr von den Entwicklungen durch Berichte und möchte nun helfen: "Die Nachricht über Rania hat mich tief getroffen", äußerte er gegenüber Bild.

Rania, die nach dem Tod ihrer Mutter offenbar in schwere Depressionen stürzte, wurde inzwischen in eine Notunterkunft gebracht, wie Vittorio D'Allessio – der Bürgermeister von Avellino – gegenüber Medien bestätigte. Er erklärte, dass sie auf die Hilfe gut reagiere und allmählich stabiler wirke. Fady selbst zeigte sich erschüttert, dass Rania dieses Schicksal ereilte, und betonte im Interview: "Die Welt kann hart und unerbittlich sein, besonders für Menschen, die sensibel sind, tiefer fühlen und anders träumen." Um ein Zeichen der Unterstützung zu setzen, versprach er, in der Kirche für sie zu beten, eine Kerze zu entzünden und auf bessere Zeiten für die ehemalige Sängerin zu hoffen.

Fady, der nach seiner erfolgreichen DSDS-Zeit mehrere Alben veröffentlichte und sogar Chartplatzierungen erreichte, kennt die Herausforderungen des Musikgeschäfts nur zu gut. Auch er selbst entschied sich, einen neuen Weg einzuschlagen, als das Leben als Popstar nicht mehr seinen Vorstellungen entsprach. Heute arbeitet er als Gesangslehrer und widmet sich künstlerischen Projekten wie Malerei und Video-Editing. Ranias Geschichte erinnert an die Schattenseiten des Ruhms, die oft weit weniger beachtet werden, und wirft ein Licht auf die Schwierigkeiten, die insbesondere sensible Charaktere in der scheinbar glitzernden Showwelt bewältigen müssen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rania Zeriri in der sechsten DSDS-Staffel 2008

Anzeige Anzeige

Getty Images Rania Zeriri, DSDS-Kandidatin von 2008

Anzeige Anzeige