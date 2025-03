Broadway-Stars Reeve Carney und Eva Noblezada sind verlobt

Die Broadway-Stars Eva Noblezada (28) und Reeve Carney (41) haben ihre Verlobung bekannt gegeben – und das auf eine sehr humorvolle Art und Weise. Die beiden Musiker teilten die frohe Nachricht während ihres gemeinsamen Konzerts am Freitagabend in New York City. Wie ein Instagram-Video zeigt, unterbrach Eva mitten in ihrer musikalischen Darbietung plötzlich die Show, um nach Reeves Mutter Marti zu suchen, die im Publikum saß. Kurz darauf hielt sie einen funkelnden Ring in die Luft und ließ die Menge jubeln, während Reeve ihr einen Kuss verpasste.

Die Verlobung ist das Highlight einer ereignisreichen Karrierephase der beiden Künstler. Erst kürzlich haben sie ihre Rollen als Orpheus und Eurydice in dem preisgekrönten Musical "Hadestown" in Londons West End abgeschlossen – Rollen, die sie 2019 auf Broadway-Bühnen berühmt gemacht haben. Das Musical spielt eine wichtige Rolle im Leben der beiden Musiker, denn während der gemeinsamen Arbeit an dem Stück haben sie sich vor rund sechs Jahren kennen und lieben gelernt.

In Eva hat Reeve nun offenbar die große Liebe gefunden. Zuvor war der Broadway-Star mehrere Jahre in einer Beziehung mit der Schauspielerin Victoria Justice (32). Die Disney-Bekanntheit lernte er ebenfalls durch seinen Beruf kennen, denn Victoria und Reeve verliebten sich während der gemeinsamen Arbeit an der "Rocky Horror Picture Show". Ihre Liebe war jedoch nicht für die Ewigkeit bestimmt. Nach drei Jahren trennten sie sich und Reeve lernte Eva kennen, seine heutige Verlobte.

Getty Images Reeve Carney und Eva Noblezada, Broadway-Stars

Getty Images Reeve Carney im Juni 2024

