Laser und etwas Botox: So bleibt Angelina Jolie ewig jung

Angelina Jolie (50) sorgt mit ihrem strahlenden Auftritt bei den Filmfestspielen in Cannes am 6. Juni für Aufsehen. Auf dem roten Teppich präsentierte die Schauspielerin einen makellosen Teint und jugendliche Ausstrahlung. Wie ein Insider gegenüber dem Magazin In Touch erklärte, verdankt Angelina dies nicht nur ihrer Disziplin beim Sonnenschutz, sondern auch einem neuen Ansatz in Sachen Hautpflege. Besonders in diesem Jahr habe sie großen Wert auf Selbstfürsorge gelegt und sich mehreren intensiven Laserbehandlungen unterzogen, die ihre Hautstruktur glätten und straffen sollen. "Die Ergebnisse sind fantastisch", so die Quelle.

Der Insider verriet außerdem, dass Angelina, bekannt für ihre natürlichen Gesichtszüge, bei Botox äußerst zurückhaltend vorgeht, um stets einen natürlichen Look zu bewahren. Bereits 2010 hatte sie betont, keinerlei Eingriffe vorgenommen zu haben, betrachte diese Entscheidung jedoch als sehr individuell. Abgesehen von Hautpflege war Angelina in der Vergangenheit offen über ihre präventive chirurgische Entscheidung, eine doppelte Mastektomie durchführen zu lassen, um ihr Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, drastisch zu senken. "Es war keine leichte Entscheidung, aber eine, die ich für meine Kinder getroffen habe", erklärte sie damals.

Abseits des Rampenlichts ist Angelina nicht nur für ihre filmischen Erfolge, sondern auch für ihr intensives Familienleben bekannt. Mit sechs Kindern, darunter drei, die sie gemeinsam mit ihrem ehemaligen Partner Brad Pitt (61) adoptiert hat, führt sie ein nicht minder aufregendes Leben abseits der Leinwand. Ihre von Höhen und Tiefen geprägte Beziehung zu ihrem Vater Jon Voight (86) sowie ihr soziales Engagement prägen das Bild einer Frau, die weit über ihre Hollywood-Karriere hinauswirkt. Angesichts ihres runden Geburtstags am 4. Juni zeigt Angelinas Offenheit zum Thema Selbst- und Gesundheitsfürsorge, wie wichtig ihr ein bewusster Umgang mit sich selbst ist – nicht nur für ihr eigenes Wohl, sondern auch für die Menschen, die sie liebt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin