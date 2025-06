Diese Promis mischen ebenfalls "Villa der Versuchung" auf

Die Kandidatenliste von Villa der Versuchung vervollständigt sich langsam, aber sicher. Bereits neun von 14 Kandidaten des neuen Reality-TV-Formats stehen fest. Nun werden auf dem offiziellen Instagram-Profil von Joyn drei weitere Kandidaten bestätigt. Brenda Brinkmann, bekannt durch Too Hot To Handle: Germany, Nacktmodell und TV-Star Bettie Ballhaus (47) und Skandal-Politiker Ronald Schill (66), auch bekannt als "Richter Gnadenlos", mischen die Villa ab dem 7. Juli wöchentlich auf Sat.1 und Joyn auf!

Doch worum geht es überhaupt in der Show? In der von Verona Pooth (57) moderierten Sendung ziehen 14 Prominente für zwei Wochen in ein vermeintliches Paradies ein, das sich schnell als das Gegenteil entpuppt. In der Promi-WG gibt es keinerlei Luxus. Nach dem Motto "Alles hat seinen Preis" können sich die Stars ihren Luxus zwar erkaufen, doch jede Annehmlichkeit, die sie sich gönnen, wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Es wird also spannend, wer verzichtet und wer der Versuchung nicht widerstehen kann.

Neben den drei neuen Kandidaten wurden bereits neun weitere TV-Persönlichkeiten angekündigt, die für ordentlich Stress in der Villa sorgen könnten. So stellen sich unter anderem Jimi Blue Ochsenknecht (33), Reality-Spaßvogel Gigi Birofio (26), GZSZ-Bekanntheit Raúl Richter (38) und Deutschlands wohl bekanntester Schrotthändler Manni Ludolf (62) der Herausforderung. In der Riege der Damen werden die Reality-Sternchen Kate Merlan (38), Georgina Fleur (35), Sara Kulka (34), Jasmin Herren (46) und Patricia Blanco (53) für Wirbel sorgen.

Joyn/Michael de Boer Verona Pooth, neue Moderatorin von "Villa der Versuchung"

Detlef Zmeck / Future Image / ActionPress Bettie Ballhaus im September 2019

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler