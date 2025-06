Umzug für "Sturm der Liebe": So geht es Jo Weil damit

Jo Weil (47) hat zu Beginn des Jahres eine große Veränderung in seinem Leben gewagt: Der Schauspieler ist mit seinem Partner Tom und seiner Hündin Sky von Köln nach München gezogen, um Teil der beliebten Serie Sturm der Liebe zu werden. In der bayerischen Metropole hat er nicht nur ein neues berufliches Kapitel aufgeschlagen, sondern erlebt auch privat einen Neuanfang. "München macht es einem ziemlich leicht, sich einzuleben", schwärmte Jo nun bei der Ernsting's family Fashion Show gegenüber Promiflash. Besonders die Nähe zu den Bergen, die umliegenden Seen und die vielfältigen Möglichkeiten für Sport und Outdoor-Aktivitäten begeistern ihn. "Es ist schon sehr schön in München und das in Kombi mit jeden Tag bei 'Sturm der Liebe' zu drehen, macht mich gerade sehr happy", fügte er hinzu.

Trotz aller Vorzüge der neuen Heimat gibt es jedoch auch Dinge, die der Schauspieler an seiner alten Heimat vermisst. Vor allem sind es seine engen Freunde, die Jo in Köln zurückgelassen hat. Nach vielen Jahren in der Rheinmetropole hat er dort wertvolle Bindungen aufgebaut, die im Alltag nun fehlen. Dennoch ist der Künstler davon überzeugt, dass echte Freundschaften auch größere Distanzen überdauern. "Bei echten Freundschaften ist es egal, ob man sich jeden Tag sieht oder telefoniert, also unsere Bindung ist geblieben", erklärte er optimistisch.

Als Jo noch zwischen Köln und München pendelte, war die logistische Herausforderung immens. Jetzt hat das Paar dauerhaft sein Zuhause in der Alpenmetropole gefunden, was ihnen mehr Ruhe verschafft. Der Schauspieler, der bereits auf eine jahrzehntelange Karriere zurückblickt, scheint seine Entscheidung nicht zu bereuen, denn München bietet ihm nicht nur berufliche Möglichkeiten, sondern auch die Chance, seine Freizeit in der Natur zu genießen. So scheint das neue Leben in Süddeutschland Jo, Tom und Sky rundum glücklich zu machen.

Anzeige Anzeige

Instagram / joweil_official Jo Weil am Set von "Sturm der Liebe", Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / joweil_official Jo Weil und sein Hund Sky, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / joweil_official Jo Weil am Set von "Sturm der Liebe", Oktober 2024

Anzeige