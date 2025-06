Für Candace Cameron Bure sind Horrorfilme "Dämonen-Portale"

Candace Cameron Bure (49), bekannt aus der Kultserie "Full House", hat in ihrem Podcast eine bemerkenswerte Sichtweise auf Horrorfilme geäußert. Die Schauspielerin und dreifache Mutter erklärte, dass sie Horrorfilme und ähnliche Inhalte für gefährlich hält. "Das ist ein Portal, das Dinge in unser Zuhause lassen könnte", sagte sie im "The Candace Cameron Bure Podcast" und betonte, dass sie es nicht duldet, solche Filme in ihrem Haus zu schauen. Ihre Familie reagiere darauf oft mit Augenrollen, doch für sie sei das Thema alles andere als ein Spaß.

Mit dieser Überzeugung steht Candace nicht allein in ihrer Familie. Ihr Bruder Kirk Cameron (54), bekannt aus der Serie "Unser lautes Heim", vertritt ebenfalls ausgesprochen konservative und christlich geprägte Ansichten. In seinem Werk "Saving Christmas" rechnete er auf seine Art mit der modernen Weihnachtszeit ab und sorgte damit für Spott. Candace selbst ist neben ihrer Schauspielkarriere inzwischen bei dem christlichen Sender Great American Media als Chief Content Officer tätig und spielt in familienfreundlichen Filmen mit.

Privat lebt Candace Cameron Bure seit knapp 30 Jahren ein harmonisches Familienleben mit ihrem Mann Valeri Bure (51). Die beiden teilen eine tiefe Bindung und legen Wert auf eine lebendige, liebevolle Ehe. Trotz ihrer konservativen Ansichten scheut sich die Schauspielerin nicht, Einblicke in ihr Privatleben zu gewähren, wie etwa ihre Offenheit bezüglich Date-Nights zeigt. In Interviews spricht sie gerne über Gemeinsamkeiten und Rituale, die ihre Ehe beleben – von romantischen Abenden bis hin zu ihrer lockeren Einstellung im Umgang mit ihrem Partner. Ein gewisser Humor scheint ein fester Bestandteil ihrer Beziehung zu sein – mit einer Ausnahme: Bei Horrorfilmen hört für die Schauspielerin der Spaß definitiv auf.

Getty Images Candace Cameron Bure, Schauspielerin

Getty Images Valeri Bure, Lev Bure, Candace Cameron-Bure, Maksim Bure, Natasha Bure 2016 in L.A.

Getty Images Candace Cameron Bure und Valeri Bure