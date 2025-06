Sie sind die Gewinner von "Germany's Next Topmodel" 2025

Die Entscheidung ist gefallen: Heidi Klum (52) hat ihren Sieger und ihre Siegerin der Jubiläumsstaffel von Germany's Next Topmodel gekürt. Auch in diesem Jahr musste die Modelmama ihren berühmten Satz "Nur eine kann Germany's Next Topmodel werden" wieder etwas abändern. Denn es gibt wieder zwei Gewinner. Bei den Männern blieben zum Schluss noch Pierre und Moritz übrig. Mit einer langen Pause hält Heidi die Jungs und das Publikum auf die Folter – doch dann ruft sie laut: Moritz ist der Sieger der diesjährigen GNTM-Staffel.

Bei den Frauen musste sich Heidi zwischen Daniela und Magdalena entscheiden. Am Ende verkündete das Supermodel euphorisch: Daniela ist die Gewinnerin von GNTM. Somit gewinnen sie und Moritz jeweils 100.000 Euro und zieren das Cover der deutschen Harper's Bazaar. Platz zwei geht bei den Frauen somit an Magdalena und bei den Männern an Pierre.

Die Promiflash-Leser hatten in Sachen Gewinner nicht ganz den richtigen Riecher. In einer Umfrage stimmten von insgesamt 817 Leuten 381 eigentlich für Pierre – nur 289 Stimmen gingen an Moritz. Eine zweite Umfrage konnte Daniela für sich entscheiden: Von 976 Stimmen bekam das Nachwuchsmodel 498 Stimmen. Auch auf X sind die Reaktionen durchwachsen. "Moritz? Das hätte ich nicht gedacht" bis hin zu "Daniela hat es so verdient" ist alles dabei.

ProSieben/Max Montgomery Moritz, Jannik, Pierre, Zoe, Magdalena und Daniela bei GNTM 2025

Michael de Boer / ProSieben Der "Germany's Next Topmodel"-Kandidat Moritz

ProSieben/Max Montgomery GNTM-Daniela beim Cover-Shooting für die Harper's Bazaar, 2025

