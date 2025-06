Kim Kardashian zahlt mehrere Millionen für die Kindermädchen

Kim Kardashian (44) scheut offenbar keine Kosten und Mühen, wenn es um die Betreuung ihrer vier Kinder geht. Die Unternehmerin, die zusammen mit ihrem ehemaligen Ehemann Kanye West (48) die Kinder North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6) großzieht, beschäftigt mehr Kindermädchen, als man vermuten würde. Laut einer Insiderquelle von OK! sind es aktuell etwa zehn Nannys, die für das Wohl der Kardashian-Sprösslinge verantwortlich sind. Dafür soll Kim mehrere Millionen Dollar im Jahr ausgeben – eine Investition, die ihrer Meinung nach jeden Cent wert ist.

Der Grund dafür: Der Alltag des Reality-Stars ist ein Balanceakt zwischen ihren zahlreichen Geschäften, dem Studium der Rechtswissenschaft, Dreharbeiten und häufigen Reisen. "Sie kann eben nicht alles allein schaffen", heißt es von der Quelle. Besonders wichtig sei ihr, dass jederzeit alles reibungslos abläuft – auch in Situationen, in denen die Kinder Zeit bei Kanye West verbringen. Hier sei es nicht unüblich, dass gleich mehrere der erfahrenen Kindermädchen ihre Unterstützung leisten. Trotz früherer öffentlicher Auseinandersetzungen mit Kanye legt Kim großen Wert darauf, dass der Kontakt der Kinder zu ihrem Vater weiterhin besteht.

Kim wirkt in der Öffentlichkeit stets gut organisiert und stylish. Erst vor wenigen Tagen war sie mit ihrer Tochter North in einem Restaurant im kalifornischen Malibu zu sehen. Während Kim in einem eleganten Look mit einer schwarzen Lederjacke und einer schlichten Hochsteckfrisur überzeugte, stahl North ihr mit ihrer blauen Haarpracht und einem ansonsten schlichten Outfit beinahe die Show. Es scheint, als teile die Tochter ihre Vorliebe für ausgefallene Mode mit ihrer berühmten Mutter. Kim scheint ihren Kindern bewusst den Raum zu geben, sich frei und selbstbewusst zu entfalten – auch wenn das bedeutet, ein ganzes Team zur Unterstützung um sich zu scharen.

Getty Images Kim Kardashian verlässt das Gericht in Paris im Mai 2025

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

TikTok / kimandnorth North West und Kim Kardashianvor der Met Gala 2025