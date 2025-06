Neu-Mama Romina Palm möchte sich wieder hübsch fühlen

Romina Palm (26) durfte vor wenigen Wochen ihre Tochter Hazel in die Arme schließen. Doch in ihrer neuen Rolle als Mama musste die Influencerin lernen, dass nicht immer alles Priorität haben kann. In ihrer Instagram-Story spricht sie nun offen darüber, dass das Thema Schönheit in letzter Zeit wenig Raum eingenommen hat. "Ich habe mich in letzter Zeit etwas gehen lassen. [...] Ich finde, langsam ist es an der Zeit, dass ich wieder mehr auf mich und mein Äußeres achte."

Trotz der frischen Motivation, ihrem Äußeren wieder mehr Beachtung zu schenken, äußert die Social-Media-Bekanntheit auch Bedenken. Romina befürchtet, dass ihre Offenheit über diese persönlichen Gedanken bei ihren Fans negative Reaktionen hervorrufen könnte. Dennoch will sie ehrlich bleiben und ihre Empfindungen nicht zurückhalten. "So langsam habe ich auch mal wieder Lust, mich hübsch zu fühlen", erklärt die 26-Jährige weiter.

Romina lässt ihre Fans an ihrem Leben teilhaben. Auch während ihrer Schwangerschaft und in den ersten Wochen nach der Geburt gewährte sie Einblicke in ihren Alltag. Schon früher sprach sie offen über Themen wie Selbstbewusstsein und äußerte, wie wichtig Ehrlichkeit bei ihrer Präsenz in der Öffentlichkeit ist. Diese ehrliche Haltung kommt bei ihren Fans gut an und hat ihr eine loyale Fangemeinde eingebracht.

Instagram / rominapalm Romina Palm im Juni 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin