Haben sich die GNTM-Finalisten falsch dargestellt gefühlt?

Im Rahmen einer Pressekonferenz äußerten sich die Finalisten der aktuellen Staffel von Germany's Next Topmodel im Beisein von Promiflash zu einem immer wieder aufkommenden Vorwurf gegen die Show: der angeblich falschen Darstellung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Anlass war die Frage, ob sie sich selbst beim Anschauen der Folgen teilweise anders dargestellt sahen, als sie sich wahrnahmen. Zoe, Daniela und Jannik, die allesamt im Finale der Sendung stehen, waren sich einig, dass es zwar manchmal zu Ungenauigkeiten komme, dies jedoch keinesfalls Heidi Klum (52) oder einer absichtlichen Beeinflussung durch die Produktion anzulasten sei.

Zoe erklärte, dass es natürlich Momente gibt, in denen man sich denkt, "Oh, man hat es jetzt ein bisschen blöd dargestellt", jedoch sei dies in keiner Weise von Heidi gesteuert. "Es ist nichts geskriptet", betonte sie und fügte hinzu, dass die Verantwortung letztlich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern liege, da die Produktion nur mit dem arbeiten könne, was sie selbst geben. Daniela wies darauf hin, dass in der Show nicht alle Seiten einer Person gezeigt werden können, da eine vollständige Darstellung der vielfältigen Persönlichkeiten die Sendezeit sprengen würde. Auch Jannik sah keine Schuld bei der Produktion und sagte: "Wenn man unzufrieden ist mit der Darstellung, muss man sich ein bisschen selber an die eigene Nase packen."

Dass Medienproduktionen wie "Germany's Next Topmodel" nicht alles von einer Person zeigen können, liegt in der Natur des Fernsehens. Doch die Diskussion um Schnitt und Darstellung ist kein neues Thema in der Welt der Reality-Formate. Die Finalisten der aktuellen Staffel liefern damit eine Perspektive, die zeigt, dass die Show für sie zwar Herausforderungen birgt, gleichzeitig aber ein klares Bewusstsein bei den Teilnehmern herrscht, dass Bild und Handeln untrennbar verbunden sind. Noch dazu dürften die Teilnehmer mittlerweile gelernt haben, wie sie sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren haben: Nicht nur stehen sie seit der Ausstrahlung zu Beginn des Jahres immer wieder im Rampenlicht. Während der Dreharbeiten lieferte Heidi ihnen auch ein intensives Medientraining.

ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und die GNTM-Finalisten von Staffel 20

ProSieben/Max Montgomery GNTM-Daniela beim Cover-Shooting für die Harper's Bazaar, 2025

ProSieben / Max Montgomery Die "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten auf dem Laufsteg

