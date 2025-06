So Ehekrise lösen? Kader Loth lässt sich die Karten legen

Reality-TV-Star Kader Loth (52) steht vor den Trümmern ihrer Ehe mit Ismet "Isi" Atli (54). Nach heftigen Streitereien zog ihr Mann vor zwei Wochen aus der gemeinsamen Wohnung aus und wohnt seither in ihrem Salon. Um ihre Ehe nach 17 gemeinsamen Jahren und sechs davon als Ehepaar zu retten, wandte sich die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin an Wahrsagerin Dorothea, wie sie Bild erzählte. Diese legte für Kader die Karten und gab ihr überraschende Einblicke in die Ursachen ihrer Ehekrise. "Wir haben uns auseinandergelebt, jeder hat andere Interessen entwickelt", vermittelte das Medium laut Kader.

Doch damit nicht genug: Die Wahrsagerin nahm kein Blatt vor den Mund und übte auch deutliche Kritik an Isi. Sie diagnostizierte ihm eine "tiefe Midlife-Crisis" und riet der Unternehmerin, sich auf ihre eigenen Fehler zu besinnen, um eine Annäherung zu ermöglichen. Während Isi im Salon übernachtet und Kader in der Wohnung bleibt, hofft die 52-Jährige auf eine Besserung. Für den Fall, dass die spirituelle Unterstützung nicht ausreicht, schließt Kader auch eine konventionelle Eheberatung nicht aus. "Ich will diesen Weg gehen, weil ich Isi nicht verlieren möchte", betonte sie.

Die Beziehung der beiden stand in den letzten Wochen nicht zum ersten Mal im Fokus. Bereits zuvor hatte Kader auf Social Media angedeutet, dass die Krise möglicherweise auf Fremdgehvorwürfe zurückzuführen sein könnte. Generell sorgt Kaders Ehe immer wieder für Schlagzeilen, nicht zuletzt durch ihre gemeinsame Teilnahme an der Reality-Show Das Sommerhaus der Stars. Nun bleibt abzuwarten, ob die langjährige Partnerschaft der beiden den aktuellen Belastungen standhalten wird. Die lebenslustige Berlinerin zeigte sich in der Vergangenheit häufig kämpferisch, wenn es um ihre Liebe ging, und hofft weiterhin auf ein glückliches Ende ihrer aktuellen Krise.

RTL / René Lohse Kader Loth

ActionPress / AEDT Kader Loth und Ismet Atli, TV-Stars

RTLZWEI Ismet Atli und Kader Loth bei "Alles im Loth! Die Kader und Isi Story"