Sexueller Missbrauch: Klage gegen Rapper Fat Joe eingereicht

Rapper Fat Joe (54), bürgerlich Joseph Antonio Cartagena, sieht sich derzeit mit schweren Anschuldigungen konfrontiert. Sein ehemaliger Mitarbeiter Terrance "T.A." Dixon reichte eine Klage ein, in der er behauptet, der "Lean Back"-Interpret habe sexuelle Beziehungen zu minderjährigen Mädchen unterhalten. Terrance gab laut TMZ an, diese Situationen persönlich miterlebt zu haben – darunter Vorfälle mit einer 16-jährigen und einer 15-jährigen Jugendlichen. Die Mädchen sollen im Gegenzug für Geld, Kleidung und andere finanzielle Zuwendungen zu sexuellen Handlungen manipuliert worden sein. Eine der Betroffenen, so die Klage, wurde angeblich nach Miami und New York eingeflogen und erhielt eine Schönheitsoperation als Geschenk.

Weitere Vorwürfe betreffen eine junge Frau, die Joseph laut Terrance im Alter von 15 Jahren kennengelernt haben soll. Der Musiker habe ihre Rechnungen übernommen, sie auf Tourneen mitgenommen und in einer Wohnung in der Nähe seines Wohnhauses untergebracht. Terrance, der von 2006 bis 2019 mit dem Musiker arbeitete, erhebt zudem Anschuldigungen wegen Ausbeutung, finanzieller Unregelmäßigkeiten und Manipulation. Joseph und sein Anwalt Joe Tacopina haben die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. Laut dem Verteidiger seien die Behauptungen Teil eines Versuchs, den 54-Jährigen öffentlich unter Druck zu setzen, und basierten auf Lügen. Einige der vermeintlich betroffenen Frauen sollen erklärt haben, Joseph nicht einmal zu kennen.

Privat ist Joseph mit seiner Frau Lorena Cartagena verheiratet – und das schon seit 1995. Seine mutmaßlichen Affären mit minderjährigen Mädchen ereigneten sich demnach während der Ehe mit seiner Frau. Joseph und Lorena hatten sich 1993 in einem Nachtklub in Miami kennengelernt. Die beiden haben zudem zwei gemeinsame Sprösslinge: die 19-jährige Azariah und den 30-jährigen Ryan.

Getty Images Fat Joe, Rapper

Getty Images Fat Joe bei den BET Hip Hop Awards 2024

Getty Images Fat Joe und Lorena Cartagena