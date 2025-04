CommanderKrieger krempelte nach Schlaganfall sein Leben um

André Krieger (45), bekannt als Twitch-Streamer unter dem Pseudonym CommanderKrieger, erlitt vergangenen Herbst während eines Livestreams – vor den Augen von rund 200 Zuschauern – einen Schlaganfall. Seither hat er sein Leben komplett umgekrempelt. Wie Bild berichtet, habe der 45-Jährige sein Gewicht inzwischen auf 135 Kilogramm reduzieren können und sei auf dem besten Weg, seine Gesundheit in den Griff zu bekommen. "Ich habe mir mein Gewicht und meinen Lebensstil zu lange schöngeredet", gestand André. Dank gesunder Ernährung, mehr Bewegung und einer Abnehmspritze, die er selbst bezahle, fühle er sich heute deutlich besser.

Für André war der Schlaganfall mehr als nur ein kurzer Schock – er war eine Art Weckruf. Als besonders prägend beschrieb er auch ein Gespräch mit seiner Verlobten Sabrina, die sich nach den tragischen Ereignissen weinend an ihn wandte und ihre Sorge äußerte, ihn zu verlieren. "Ich habe verstanden, dass das Leben wie ein Lineal ist. Wenn ich heute nicht auf meine Gesundheit achte, wird es am Ende immer kürzer", erklärte der Streamer und betonte, dass es letztendlich Sabrina gewesen sei, die ihn überredet habe, zum Arzt zu gehen. So ist sich André heute sicher: "Sie ist meine Lebensretterin."

André wuchs in Meerbusch nahe Düsseldorf auf und begann nach seiner Zeit bei der Bundeswehr ein Abenteuer in Tel Aviv, wo er sich zum Personenschützer ausbilden ließ. Über sechs Jahre lang war er international als Bodyguard unterwegs, während er parallel eine Ausbildung im Groß- und Außenhandel absolvierte. Eine Verletzung zwang ihn jedoch, seinen Beruf zu wechseln. Nach einigen Zwischenetappen, unter anderem als Croupier im Casino, fand André in den frühen 2010er-Jahren schließlich seinen Weg in die Medienproduktion, wo er bis heute seine stetig wachsende Fangemeinde mit spannenden Streams begeistert.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/C2uul2ZNCuZ/?hl=de Gamer André Krieger im Januar 2024 in Hamburg

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/Cl4KcclNppS/?hl=de André Krieger hat als CmdKrieger rund 221.000 Follower auf der Streamingplattform Twitch

Anzeige Anzeige

Anzeige