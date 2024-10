CommanderKrieger erleidet Schlaganfall während Twitch-Stream

Der deutsche Streamer André Krieger (44), besser bekannt unter seinem Gamer-Namen CommanderKrieger, erlitt während eines Livestreams auf der Plattform Twitch einen Schlaganfall. Der 44-Jährige, der mehr als 200.000 Follower hat und regelmäßig vor Hunderten von Zuschauern Videospiele spielt, begann plötzlich, sich beim Sprechen zu verhaspeln und zusammenhangslose Äußerungen von sich zu geben. Die ersten Symptome traten auf, als er eine Nachricht aus dem Live-Chat vorlesen wollte.

Die Livestream-Zuschauer bemerkten schnell, dass etwas nicht stimmte, als André sagte: "Boah Alter, was ist'n mit meinen Haaren, mit meinen Augen gerade zu." Trotz seiner Sprachstörungen versuchte er zunächst, die Situation mit Humor zu nehmen und scherzte: "Ohne Scheiß, bin ich gerade behindert, oder was? Vielleicht habe ich einen Schlaganfall." Doch die Symptome verschlimmerten sich, ihm wurde schwindelig und übel. In einem späteren YouTube-Video berichtete André: "Nach und nach bekam ich es immer mehr mit der Angst zu tun. Mein ganzes Sichtfeld hat sich immer mehr zugezogen, und der Rest drumherum hat geflimmert." Er beendete den Stream schließlich und ging zu Bett. Erst als er sich die Situation am nächsten Morgen nochmal im Video anschaute, entschied er sich dazu, medizinische Hilfe zu suchen.

Die Diagnose im Krankenhaus bestätigte, dass André am Abend zuvor tatsächlich einen Schlaganfall erlitten hatte. Ein Arzt warnte ihn eindringlich, dass er sich keine Sorgen um die Altersvorsorge zu machen brauche, wenn er seine Lebensweise nicht grundlegend ändern würde. Der Streamer, der mit 2,01 Metern Körpergröße 170 Kilogramm wiegt, gab offen zu, dass er einen sehr ungesunden Lebensstil pflegte. "Ich habe in den letzten 15 Jahren höchstens 20 Liter Wasser getrunken", gestand er und fügte hinzu: "Ich habe von morgens bis abends Cola gesoffen bis zum Gehtnichtmehr." André hat erkannt, dass er etwas ändern muss, um für seine Zukunft und Gesundheit zu sorgen. Bekannt für seine humorvollen und unterhaltsamen Streams, hofft er nun, seine Reichweite nutzen zu können, um andere zu einem gesünderen Lebensstil zu motivieren.

https://www.instagram.com/p/CygRlosNHmm/?hl=de CommanderKrieger streamt seit 2010 auf YouTube

https://www.instagram.com/p/C2uul2ZNCuZ/?hl=de Gamer André Krieger im Januar 2024 in Hamburg

