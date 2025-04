Cast komplett: Diese Promis sind bei "Most Wanted" dabei

Ab dem 14. Mai startet auf Joyn die neue Adventure-Reality-Show "Most Wanted – Wer entkommt?". In diesem spannenden TV-Experiment treten insgesamt 15 Promis an, um sich fünf Tage lang als Gejagte zu behaupten. Mit dabei sind unter anderem Gabriel Kelly (23) und Ann-Kathrin Bendixen, C-Bas und Chris von Bullshit TV sowie Pia Tillmann (39) und Zico Banach (34) als Teamplayer. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld von Einzelkämpfern wie Simon Gosejohann (49), Paul Janke (43), Parshad und Flying Uwe (38). Nun hat Joyn vorab gegenüber Promiflash auch die Namen der letzten Mitstreiter bestätigt: Als neue Duos gehen Steff Jerkel mit Gina Beckmann (24) sowie Elena Gruschka mit Lars Tönsfeuerborn (34) ins Rennen, zusätzlich wagt Claudia Effenberg (59) die Flucht auf eigene Faust.

Das Format, das bereits in den Niederlanden gefeiert wurde, bringt in Deutschland eine besondere Dynamik mit sich: Die Promis schlüpfen in die Rollen von Ausbrechern, die möglichst lange unerkannt bleiben und sich kreative Wege zum Überleben überlegen müssen. Besonders reizvoll ist, dass die Zuschauer beim Verlauf der Show mitbestimmen können – ob bequem von zu Hause am Bildschirm oder sogar vor Ort. Sie haben es in der Hand, den Kandidaten zu helfen oder deren Flucht noch schwieriger zu machen. Jede der acht Folgen verspricht neue Herausforderungen und Interaktionen, was die Show zu einem Social-Experiment im Reality-TV-Format macht.

Bei "Most Wanted – Wer entkommt?" wird die Spannung nicht nur durch die Gejagten erzeugt, sondern auch durch die Hunter, die ihnen auf den Fersen sind. Der Extremsportler Joey Kelly (52), Fitness-Influencer Otto Bulletproof und Streamer Max Schradin (47) bilden das Team, das es als Jäger zu überlisten gilt. Aus ihrer Einsatzzentrale heraus sammeln sie Informationen und setzen alles daran, die entkommenen Promis zu finden. Dabei lassen sie sich natürlich von den Zuschauern unterstützen, die mit Hinweisen zu den Verstecken der Ausbrecher aktiv ins Spiel eingreifen werden.

Lars Tönsfeuerborn, Reality-TV-Star

Joey Kelly im Oktober 2020

