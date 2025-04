In dieser neuen Show jagt Joey Kelly Promis auf der Flucht

Was es heißt, aus einem Gefängnis auszubrechen, erfahren 15 Promis bald in der neuen Show "Most Wanted – Wer entkommt?". In dem Joyn-Format stehen die Stars vor einem fiktiven Gefängnisausbruch und werden dabei zu sogenannten Targets, also Zielpersonen. Auf ihrer Spur: die drei Hunter. Auch in diese Rollen schlüpfen drei bekannte Gesichter. Allen voran Extremsportler Joey Kelly (52), der von Fitness-Influencer Otto Bulletproof und Streamer Max Schradin (47) unterstützt wird. Von einer Einsatzzentrale aus sollen sie Informationen zusammentragen, um die Entflohenen wieder einzusammeln. Dabei bekommen sie tatkräftige Unterstützung von den Zuschauern. Die können während der Dreharbeiten aktiv ins Geschehen eingreifen und mithelfen.

Welcher Seite die Fans helfen, bleibt ihnen überlassen. Die Dreharbeiten beginnen bereits in wenigen Tagen – am 30. April – und sollen bis zum 4. Mai andauern. Per Telefon, über Social Media oder in der Joyn-App können die Zuschauer Tipps und Hinweise über den Aufenthaltsort der Zielpersonen geben. Die Entflohenen können sie im Gegenzug unterstützen, indem sie ihnen Mitfahrgelegenheiten oder sogar Schlafmöglichkeiten bieten. Auch kleine Spenden sind hilfreich, denn die Fliehenden haben weder Geld noch Handys – wie bei einem Gefängnisausbruch üblich. Das erlaubt vor allem den Fans ein einzigartiges Show-Erlebnis. Wer in die Rollen der Zielpersonen schlüpft, ist bisher nicht bekannt.

"Most Wanted" reiht sich in eine ganze Menge von neuen Shows ein, die in den kommenden Wochen erscheinen. Als erstes wird "The Way Out" ausgestrahlt, ausgedacht von den YouTube-Stars Julien Bam (36) und Joon Kim (33). Dabei handelt es sich um ein Escape-Room-Spiel mit Comedy-Komponente, denn es treten Viererteams aus Komikern gegen Content Creator an. Zusätzlich hat auch Streamer Knossi (38) eine neue Show in den Startlöchern. Nach seiner Segel-Expedition "Mission Unknown" kommt "Deep Down". Darin müssen Creator wie Fibii (19), Ronny Berger, Sascha Huber (32) und Willi Whey (30) sich ihren schlimmsten Ängsten stellen: Sie werden lebendig begraben.

Max Schradin, deutscher Moderator und Streamer

Joon Kim und Julien Bam im Februar 2022

