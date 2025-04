"Sturm der Liebe"-Star Marion Mitterhammer trauert um Mann

Marion Mitterhammer (59), bekannt aus der beliebten Telenovela Sturm der Liebe, hat einen schweren Verlust zu verkraften: Ihr Ehemann, der vielfach ausgezeichnete Regisseur und Kameramann Hans-Günther Bücking, ist am 24. April in Sollstedt-Wülfingerode bei Nordhausen in Thüringen verstorben. Das bestätigte die österreichische Schauspielerin selbst gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Mit Hans-Günther, der 73 Jahre alt wurde, war Marion seit 2011 verheiratet. Gemeinsam waren sie nicht nur privat, sondern auch beruflich ein eingespieltes Team – zuletzt arbeiteten sie beim österreichischen Spielfilm "Taktik" zusammen, der 2022 veröffentlicht wurde.

Hans-Günther war eine prägende Figur des deutschen Films und drehte seit den 80er-Jahren mehr als 60 Filme als Kameramann, bei 20 Produktionen führte er Regie. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählen Krimis der ZDF-Reihe "Wilsberg", das Drama "Jennerwein" sowie die Komödie "Die Häupter meiner Lieben". Mit seiner ersten Frau, die 1999 verstarb, hatte der leidenschaftliche Filmemacher zwei Söhne. Neben zahlreichen Auszeichnungen wie dem Deutschen Filmpreis für "Schneeland" im Jahr 2005 wurde er dreimal mit dem Deutschen Kamerapreis geehrt. Sein letztes Projekt, den Spielfilm "Taktik", setzte er gemeinsam mit Marion um, bei dem beide auch als Drehbuchautoren und Produzenten fungierten.

Marion, die von 2016 bis 2018 das Publikum bei "Sturm der Liebe" begeisterte, stand in den vergangenen Jahren immer wieder mit ihrem Mann zusammen vor und hinter der Kamera. Die beiden verband nicht nur die Liebe zur Kunst, sondern auch eine tiefe persönliche Beziehung, die seit 2011 in einer Ehe gefestigt war. Tatsächlich lernten sich die beiden damals auch am Set kennen – bei den Dreharbeiten zu "Die Tänzerin – Lebe Deinen Traum" funkte es zwischen der Schauspielerin und dem Regisseur. In einem früheren Interview mit Bild erklärte Marion vor einigen Jahren, dass es bei ihr und Hans-Günther Liebe auf den ersten Blick gewesen sei: "Damals bedankte ich mich bei ihm für die Dreharbeiten, er fragte direkt, ob er mich heiraten kann. Das haben wir ein paar Monate später getan."

Anzeige Anzeige

Facebook / sunrockstudios Hans-Günther Bücking, Regisseur

Anzeige Anzeige

Getty Images Marion Mitterhammer im Februar 2011

Anzeige Anzeige

Anzeige