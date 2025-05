"Desperate Housewives"-Star Valerie Mahaffey ist verstorben

Traurige Nachrichten von Valerie Mahaffey (✝71): Die US-Schauspielerin ist mit nur 71 Jahren verstorben. Laut ihrem Publizisten Jullian Roscoe litt sie an einer Krebserkrankung und erlag am vergangenen Freitag schließlich ihrer Krankheit. Ihr Ehemann Joseph Kell zollte ihr gegenüber Variety bereits ehrenvoll Tribut. "Ich habe die Liebe meines Lebens verloren, und Amerika hat eine seiner liebenswertesten Schauspielerinnen verloren." Neben ihrem Gatten hinterlässt sie ihre gemeinsame Tochter Alice. Weitere Details zu Valeries Tod sind bislang noch nicht bekannt.

Auch auf Social Media sorgt Valeries plötzlicher Tod für Entsetzen – viele Fans nahmen bereits mit lieben Worten Abschied von ihr. "Valerie Mahaffey war immer eine der meistunterschätzten und fantastischsten Charakterdarstellerinnen. Sie brachte die Kunst, sanfte, passiv-aggressive Bosheit zu verkörpern, auf eine neue Ebene" und "Sie war in allem! Und niemand konnte sanft gesprochene, passiv-aggressive Bösartigkeit besser darstellen" sowie "Traurig zu hören, dass sie mit nur 71 Jahren verstorben ist", trauerten beispielsweise drei User auf X.

Valeries Karriere erstreckte sich über mehrere Jahrzehnte, in denen sie in Theater, Film und Fernsehen beeindruckte. 1992 wurde sie mit einem Emmy Award für ihre Rolle in "Northern Exposure" ausgezeichnet. Einem größeren Publikum wurde sie aber vor allem zwischen 2006 und 2007 durch ihre Rolle der Alma Hodge in der dritten Staffel der Erfolgs-Dramaserie Desperate Housewives bekannt. Zuletzt war sie von 2019 bis 2022 als Lorna Harding in der Show "Young Sheldon" zu sehen.

Getty Images Valerie Mahaffey, Schauspielerin

