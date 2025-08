Billy Joel packt aus: Das hat Streit mit Elton John entfacht

Billy Joel (76) hat in der neuen Dokumentation "Billy Joel: And So It Goes" erstmals ausführlich über einen früheren Streit mit Elton John (78) gesprochen. Laut des Sängers, der mit Hits wie "Piano Man" weltberühmt wurde, sorgte ein Kommentar von Elton aus dem Jahr 2011 für böses Blut zwischen den beiden Musikern. Damals behauptete Elton in einem Interview, Billy müsse sich ernsthaft in einer Entzugsklinik behandeln lassen. "Er sagte, ich wäre ein Trinker, und das hat mich wirklich verletzt", gesteht Billy in dem Film. Die beiden Künstler hatten zu jener Zeit gerade eine gemeinsame Tour beendet, bei der es zu einigen kurzfristigen Absagen gekommen war.

Billy erklärte in der Dokumentation weiter, dass Eltons Worte ihn in eine schwere Krise gestürzt hätten. Kurz nachdem das Interview veröffentlicht wurde, schrieb er seiner Band einen Brief, in dem er erklärte, nicht mehr auftreten zu wollen. "Ich war am Tiefpunkt", gibt der Sänger zu. Doch einige Jahre später, bei der Aufnahme von Elton in die Songwriters Hall of Fame, näherten sich die beiden wieder an. Elton sprach bei seiner Dankesrede vor versammeltem Publikum über seine große Wertschätzung für Billy, der daraufhin humorvoll konterte: "Ruf mich an, ich habe immer noch dieselbe Nummer." Die Versöhnung war damit besiegelt, und die Musiker sind seitdem wieder in Kontakt.

Billy und Elton verbindet nicht nur die Liebe zur Musik, sondern auch ähnliche Lebensgeschichten. Beide Stars hatten in der Vergangenheit mit Alkohol zu kämpfen. Billy räumte erst kürzlich ein, dass er vor einigen Jahren dem Alkohol den Rücken gekehrt habe, während Elton schon vor langer Zeit öffentlich über seine Schwierigkeiten mit Drogen sprach. Privates Engagement hat für Elton ebenfalls einen hohen Stellenwert: Für sein Patenkind, Brooklyn Peltz-Beckham (26), nahm er zuletzt sogar die Rolle des Vermittlers in einem familiären Konflikt ein. Es scheint, dass beide Musiker aus ihren Höhen und Tiefen ihre Lehren gezogen haben und sich nun auf das Wesentliche konzentrieren.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Billy Joel und Elton John

Getty Images Elton John bei seinem "Never Too Late"-Debüt in Europa beim London Film Festival 2024

Getty Images Billy Joel, Sänger