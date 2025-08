Das denkt Vera Int-Veen über Liebes-Aus von Ingo und Annika

Annika und Ingo Peters (34), bekannt aus der Sendung Schwiegertochter gesucht, haben sich getrennt. Für viele Zuschauer kam das Liebes-Aus überraschend – für Vera Int-Veen (57) jedoch offenbar nicht. Der TV-Star moderierte die Sendung viele Jahre und war von Anfang an Teil ihrer öffentlichen Liebesgeschichte. "Medial ist das dann für alle plötzlich. Aber es ist wie im normalen Leben: Wenn sich zwei Menschen trennen, dann gibt es da immer was und dann ist das auch keine Kurzschlusshandlung", erklärt sie gegenüber RTL.

Aus Sicht von Vera sei die Trennung von Annika und Ingo nicht tragisch – vor allem, weil keine Kinder betroffen sind. "Es liegt ja leider in der Natur, dass die meisten Menschen nicht zusammenbleiben", betont Vera und ergänzt: "Sie sind ihren gemeinsamen Weg gegangen und jetzt hat es nicht mehr gepasst. Dann muss man sich auch trennen. Und es ist ja nur eine Geschichte zwischen den beiden." Zugleich betont die 57-Jährige, dass sie nicht wisse, ob es in der Beziehung bereits vorher Probleme gegeben habe.

Das Ehe-Aus der "Schwiegertochter gesucht"-Stars wurde vor wenigen Monaten öffentlich – und offenbar verlief die Trennung alles andere als harmonisch. Annika und Ingo liefern sich seitdem immer wieder gegenseitige Seitenhiebe in der Öffentlichkeit. Erst kürzlich meldete sich der 34-Jährige mit einer drastischen Aussage zu Wort: Er müsse seine Wohnung in Solingen räumen und stehe kurz davor, obdachlos zu werden – und dafür macht er seine Ex verantwortlich. "Diese Frau hat mich auf jeden Fall vernichtet und fertiggemacht", wetterte er auf Instagram. Ihre "Lügenmärchen", so behauptet er, hätten dazu geführt, dass ihm keine finanzielle Unterstützung mehr zustehe.

Getty Images Vera Int-Veen, TV-Persönlichkeit

Instagram / annikapeters90 Annika und Ingo in Düsseldorf

Instagram / ingonator_official Ingo Peters, TV-Star