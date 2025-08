P. Diddy möchte nach Zeit im Knast wieder "klein anfangen"

P. Diddy (55) hat nun seine Pläne für die Zeit nach seiner Haftentlassung offengelegt. Wie sein Anwalt Marc Agnifilo gegenüber Variety berichtete, möchte der Musik-Mogul zunächst "klein anfangen". Vor allem stehen Zeit mit seinen Kindern und die Rückkehr zu einem normalen Leben im Fokus. Seit seiner Festnahme im September 2024 befindet sich Diddy im Metropolitan Detention Center in Brooklyn und hat angeblich keinen Zugang zu frischer Luft oder Sonnenlicht. "Er will raus und bei seiner Familie sein", so Marc.

Während der 55-Jährige weiterhin auf sein Urteil wartet, bleibt unklar, ob er je wieder ins Musikgeschäft zurückkehren wird. Sein Anwalt machte laut US Weekly deutlich, dass dieser Gedanke aktuell keine Priorität für ihn hat. Vielmehr betrachtet Diddy seine Zukunft als Gelegenheit, "etwas Besonderes" zu schaffen. In diesem Zusammenhang habe der Musiker ihm gesagt: "Ich habe noch mehr zu geben." Er möchte das Leben als Geschenk wahrnehmen – eine Einstellung, die durch die Umstände seiner Inhaftierung wohl noch stärker geprägt wurde. Mit einem erneuten Antrag auf Freilassung auf Kaution hofft sein Verteidigungsteam nun, dass er die Zeit bis zur Urteilsverkündung im Oktober zumindest außerhalb der Gefängnismauern verbringen kann.

Diddy war im vergangenen Monat in zwei Fällen wegen des Transports zu Zwecken der Prostitution für schuldig befunden worden, nachdem ihm ursprünglich auch Erpressung und Menschenhandel vorgeworfen worden waren. Im Raum steht nun eine Strafe von bis zu 20 Jahren, die ihm jedoch verkürzt werden könnte, wenn der Richter die bereits verbüßte Zeit anerkennt. Bereits in der Vergangenheit wurden Kautionsanträge über Millionenbeträge aus Sorge vor einer potenziellen Gefährdung anderer abgelehnt. Trotz der belastenden Situation bleibt sein Anwalt zuversichtlich, dass Diddy seine zweite Chance nutzen wird.

Getty Images P. Diddy im Jahr 1999

Getty Images P. Diddy, Rapper

ZUMA Press / MEGA P. Diddy bei der Met Gala 2017