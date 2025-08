So geht es Jennifer Saro kurz nach dem Umzug nach Dortmund

Jennifer Saro (29) hat einen großen Schritt gewagt: Die Reality-TV-Bekanntheit ist gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn Keksi nach Dortmund gezogen, um dort bei ihrem Partner Alexander Meyer (34) zu wohnen. Der Tapetenwechsel bringt für die Influencerin einige Umstellungen mit sich, wie sie ihren Fans in einer Instagram-Story enthüllte. Auch wenn sie früher schon mal mehrere Jahre in Nordrhein-Westfalen, Köln, gelebt hat, fühlte sich der Ort für sie nicht wie eine richtige Heimat an. "Ich bin gespannt, ob sich das jetzt in Dortmund ändert", gesteht sie ihren Followern offen.

Eine Besonderheit des neuen Alltags: Jennifer ist nicht mehr alleinerziehend, was für sie eine ganz neue Erfahrung bedeutet. Früher musste sie sämtliche Herausforderungen mit ihrem Sohn alleine bewältigen, doch jetzt kann sie auf die Unterstützung von Alexander setzen. Dennoch fällt es ihr noch schwer, sich an diesen Gedanken zu gewöhnen. Beispielsweise überlegte sie lange, wie sie einen Friseurtermin wahrnehmen könnte, bevor ihr klar wurde, dass ihr Freund nach dem Training zu Hause sein würde und sich in der Zwischenzeit um Keksi kümmern könnte. "Ich brauche einfach noch, um das zu realisieren, weil ich kenne es ja auch gar nicht anders. Ich habe das alles immer alleine gemacht und dass es jetzt nicht mehr so ist", sagte Jennifer in ihrer Story.

Mit Alexander scheint Jennifer nach turbulenten Zeiten ihr Glück gefunden zu haben. Das Paar feierte vor Kurzem einjähriges Jubiläum und teilte diesen besonderen Moment mit liebevollen Bildern auf Social Media. Der Fußballer und die Influencerin scheinen inzwischen ein eingespieltes Team zu sein, das nun auch im Alltag neue Erfahrungen zusammen macht. Nach Stationen in Berlin und Köln hofft Jennifer, dass sie in Dortmund und an der Seite ihres Partners das Gefühl von Heimat und Geborgenheit finden kann. Die nächste Zeit dürfte für die junge Mutter voller neuer Eindrücke und Erlebnisse sein.

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro im Mai 2024

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi und ihrem Freund Alexander Meyer, Juni 2025

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und Alexander Meyer im Juni 2025