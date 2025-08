Liam Neeson erinnert sich liebevoll an verstorbene Frau

Liam Neeson (73) findet bewegende Worte über seine Frau Natasha Richardson (†45). In einem Interview mit der New York Times erinnert er sich, wie er sie vor 30 Jahren kennengelernt hat: "Es war großartig, jeden Abend mit ihr zu arbeiten und mich zu verlieben", erzählte Liam über die Zusammenarbeit bei der Broadway-Inszenierung eines Agatha-Christie-Stücks im Jahr 1993, wo die beiden sich näherkamen. Das Paar heiratete nur ein Jahr später und bekam zwei Söhne, Micheál und Daniel. Natasha verstarb tragisch im Jahr 2009 im Alter von 45 Jahren nach einem Skiunfall.

Die Erinnerungen an seine verstorbene Frau prägen Liam auch noch 16 Jahre später. Ein Moment bleibt ihm besonders vor Augen: wie sie an einem Sonntagmorgen mit einer Teetasse und einem Muffin in den Händen die Treppe hinaufstieg, um ihm den Erfolg seines Films "96 Hours" zu verkünden. "Ich war ein wenig verlegen", gab Liam zu, der mittlerweile zahlreiche Voicemails mit dem berühmten Satz aus dem Film für die Freunde seiner Kinder aufgenommen hat. Seit dem Tod seiner Frau führt Liam überwiegend ein zurückgezogenes Leben, blieb lange Zeit Single, bis neue Schlagzeilen von einer Romanze mit Pamela Anderson (58), seiner Kollegin aus "The Naked Gun", die Runde machten. Insider berichten, dass sich aus ihrer engen Freundschaft Liebe entwickelte.

Mit Natasha verband Liam 15 Jahre Ehe voller Höhen und Tiefen, und ihre Liebe galt stets ihrer Familie. Die Schauspielerin, Tochter der berühmten Vanessa Redgrave (88), faszinierte mit ihrer natürlichen Ausstrahlung und Lebensfreude. Liam schwärmte oft davon, wie sie ihren Alltag bereicherte und den Fokus stets auf das Wesentliche legte. Nach seinem großen persönlichen Verlust fand er Trost im privaten Rückzug, doch es wird berichtet, dass Pamela Anderson mittlerweile neuen Schwung und Freude in sein Leben bringt. Ihr gemeinsames Lachen am Set und ihre private Verbindung zeigen, dass auch nach einem großen Verlust neue Kapitel beginnen können.

Getty Images Liam Neeson, Schauspieler und Natasha Richardson, Schauspielerin

Getty Images Liam Neeson und Natasha Richardson, 2008

Getty Images Pamela Anderson und Liam Neeson, Juli 2025