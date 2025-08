Katie Price gibt zu: Sie muss Geburtstage ihrer Kids googeln

Katie Price (47) macht ein überraschendes Geständnis zu ihren fünf Kindern – das ehemalige Boxenluder verliert bei ihren Geburtstagen manchmal den Überblick. "Wenn ich ein Formular ausfüllen muss und die Geburtsdaten meiner Kinder brauche, google ich sie", gesteht sie offen gegenüber The Sun. Katie ist Mutter von Sohn Harvey (23), den sie zusammen mit ihrem Ex-Mann Dwight Yorke (53) bekam. Sohn Junior (20) und Tochter Princess (18) hat sie mit Ex Peter Andre (52). Die Kids Jett (11) und Bunny (10) zeugte sie mit ihrem Ex-Mann Kieran Hayler (38).

In dem Interview plauderte Katie auch über ihre älteste Tochter Princess – diese ist inzwischen volljährig. "Princess ist jetzt offiziell erwachsen, also können Mama und Princess jetzt zusammen ausgehen. Wenn bestimmte Leute zulassen würden, dass sie mit mir gesehen wird", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit und dürfte damit auf ihren Ex und Vater ihrer Tochter Peter anspielen. Das Verhältnis der beiden ist seit Längerem kompliziert. Aktuell wohnt Princess nicht bei Katie, sondern bei ihrem Papa. Das soll laut der 47-Jährigen aber kein Dauerzustand sein. "Princess wird wieder bei mir wohnen. Nur weil sie gefilmt hat, war sie bei Pete, weil ich da nicht in ihre Nähe darf. Sie hat nur noch etwa zwei Wochen Zeit für die Dreharbeiten", berichtete sie vor wenigen Tagen in ihrem Podcast "The Katie Price Show".

Zu ihren beiden älteren Kindern Junior und Princess soll Katie momentan ein eher schwieriges Verhältnis haben. So sollen die Geschwister auf Abstand zu ihr gegangen sein – vor allem wegen ihrer Skandale, wie beispielsweise ihrem Insolvenzverfahren. "Es geht nicht darum, den Kontakt abzubrechen, sondern darum, ihre eigenen Marken zu schützen", erklärte ein Insider gegenüber Express.co.uk zu der Situation. Laut Katie seien ihre Kids einfach nur sehr beschäftigt – mehr stecke nicht dahinter.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Kindern in einem Restaurant, März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price und Princess Andre im September 2023