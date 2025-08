Schön, aber fake: Jamie Lee Curtis übt Kritik an Hollywood

Jamie Lee Curtis (66) hat in einem Interview mit The Guardian über ihre Überlegungen zum Ruhestand und die Alterungsprobleme in Hollywood gesprochen. Als Tochter der Hollywood-Legenden Janet Leigh und Tony Curtis (†85) hat sie aus nächster Nähe erlebt, wie sich die Karriere ihrer Eltern im Laufe der Jahre drastisch veränderte. "Ich habe gesehen, wie meine Eltern das verloren haben, was ihnen Ruhm und Existenzgrundlage gegeben hat, als die Branche sie ab einem bestimmten Alter ablehnte", schilderte sie im Hinblick auf ihre Kindheitserfahrungen. Bereits seit 30 Jahren bereite sie sich darauf vor, die Schauspielerei schrittweise hinter sich zu lassen. "Ich möchte die Party verlassen, bevor ich nicht mehr eingeladen bin", betonte Jamie.

Neben ihrer Kritik an der Filmindustrie widmet sich Jamie verstärkt gesellschaftlichen Themen, wie dem Druck, den Schönheitsstandards auf Frauen ausüben. In einem Fotoshooting zu ihrem Interview trug sie übergroße Wachslippen als Statement gegen den übermäßigen Einsatz von Schönheitsoperationen und kosmetischen Eingriffen. Sie erinnere sich daran, mit 25 Jahren selbst einen Eingriff vornehmen zu lassen, nachdem jemand abfällige Kommentare über ihr Aussehen gemacht hatte, und bedauere diese Entscheidung bis heute. "Die Wachslippen stehen für meinen Protest gegen das, was ich als einen Genozid an natürlichen, menschlichen Erscheinungsbildern ansehe", erklärte sie. Jamie warnte auch vor der Rolle, die Künstliche Intelligenz und Filter in sozialen Medien dabei spielen, unrealistische Schönheitsideale zu verstärken.

Jamie Lee Curtis ist nicht nur für ihre ikonischen Filmrollen bekannt, sondern auch für ihre klare Haltung zu Themen, die ihr am Herzen liegen. Als Tochter einer Hollywood-Dynastie hat sie mit Karrierehöhen und -tiefs vertraute Menschen erlebt, was sie prägte und ihre Entscheidungen beeinflusste. In privaten Interviews erwähnte sie oft die Komplexität der Beziehung zu ihrer Familie, besonders zu ihrem Vater Tony Curtis, der ein turbulentes Leben führte. Heute lebt Jamie mit ihrer Familie ein bewusst zurückgezogenes Leben, fernab des Trubels, und hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Position zu nutzen, um zu wichtigen gesellschaftlichen Themen Stellung zu beziehen.

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis im November 2024

Getty Images Jamie Lee Curtis, Schauspielerin

Wood/Express/Getty Images Tony Curtis, Alexandra Curtis und Christine Kaufmann 1965 in Southampton