Tom Holland weicht Frage aus: Ist er der neue James Bond?

Um Tom Holland (29) ranken sich derzeit neue Spekulationen: Der Spider-Man-Star soll als möglicher neuer James Bond im Gespräch sein. In einem gemeinsamen Video auf dem YouTube-Kanal von Starkoch Gordon Ramsay (58) wurde der Schauspieler direkt darauf angesprochen – hielt sich jedoch zurückhaltend. "Wir halten das jetzt mal noch etwas zurück. Eines Tages sind wir vielleicht so weit", erklärte der Schauspieler mit einem Lächeln auf den Lippen und fügte hinzu: "Für jeden jungen britischen Schauspieler ist das der Gipfel unserer Branche."

Seit dem Abschluss von "No Time to Die" im Jahr 2021 nimmt die Diskussion um die Nachfolge von Daniel Craig (57) weiter Fahrt auf. Neben Tom werden auch andere Namen als potenzielle 007-Kandidaten gehandelt – allen voran junge Schauspieler. Zunächst kursierten Spekulationen um Aaron Taylor-Johnson (35), Henry Cavill (42) und Theo James (40) als mögliche Nachfolger. Wie Variety berichtete, sollen nun auch Jacob Elordi (28) und Harris Dickinson (29) auf der Liste von Amazon MGM Studios stehen.

Kürzlich wurde ein weiterer Name ins Rennen um die begehrte Bond-Rolle geworfen: Laut Daily Mail soll nun auch Callum Turner (35) zur engeren Auswahl gehören. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt die Spekulation, dass auch seine Partnerin Dua Lipa (29) Teil des neuen Bond-Films werden könnte. Die Sängerin – die sich kürzlich mit dem "Masters of the Air"-Star verlobte – gilt als Favoritin für den Titelsong des kommenden Films. Wer letztlich in die Fußstapfen von Daniel Craig tritt und zum neuen 007 wird, bleibt jedoch weiterhin offen.

IMAGO / NurPhoto Tom Holland, Schauspieler

Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

Getty Images Callum Turner bei der "Masters of the Air"-Premiere in Los Angeles