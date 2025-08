Finale: Letzter "Conjuring"-Trailer lehrt Fans das Fürchten

2025 scheint das Jahr der Horror-Filme zu sein. Ein besonderes Highlight wartet noch auf die Fans: Anfang September kommt "The Conjuring 4: Das letzte Kapitel" in die Kinos. Wenige Wochen vor der Premiere wird jetzt ein neuer Trailer veröffentlicht, und der hat es in sich. Beim letzten Fall der Experten für Paranormales, Ed (Patrick Wilson, 52) und Lorraine Warren (Vera Farmiga, 51), trifft das Ehepaar auf einen alten Bekannten: den ersten Dämon, dem sie je begegneten. "Nach all den Jahren habe ich das Gefühl, als wäre er noch nicht fertig mit unserer Familie", erklärt Lorraine ihrem Mann in dem Clip. Aber nicht nur das: Der letzte Trailer ist bereits gespickt mit Jumpscares und unheimlichen Momenten, bei denen den Fans sicher das Blut in den Adern gefriert.

Die Resonanz ist schon jetzt gewaltig. Es wird klar, dass die eingefleischten Horror-Fans den Film kaum erwarten können. "Wenn ihr schon beim Trailer eine Gänsehaut bekommt, stellt euch nur vor, was ihr fühlen werdet, wenn ihr den Film schaut. Danke an alle, die zu diesem atemberaubenden Franchise beigetragen haben", schreibt ein User in den Kommentaren bei YouTube. Der Abschied von der Reihe fällt den Fans sichtlich schwer: "Das schaffe ich nicht, ich will nicht, dass diese Ära endet." Aber zumindest gibt es offenbar ein gebührendes Finale: "Das ist mit Abstand die beste Horrorfilm-Reihe, und es ist jetzt schon traurig, dass es das letzte Kapitel ist."

Das "Conjuring"-Franchise lehrt Fans seit 2013 das Fürchten. Der erste Teil mit dem Titel "Conjuring – Die Heimsuchung" gilt als einer der gruseligsten Filme überhaupt. Ins Leben gerufen wurde die Reihe von James Wan (48). Der australische Regisseur ist bekannt für sein Händchen für Horror: Er arbeitete unter anderem in der Regie und als Drehbuchautor an Kultfilmen wie "Saw", "Insidious" und "The Nun" mit. Das "Conjuring"-Universum umfasst mittlerweile auch schon zwei weitere Reihen. Die aus dem ersten Teil bekannte besessene Puppe Annabelle bekam bereits drei eigene Filme. Zudem gehören auch "The Nun" und der Nachfolger "The Nun II" zu dem Franchise. Das Besondere an der Hauptreihe von "Conjuring" ist sicherlich der Umstand, dass alle Filme auf wahren Begebenheiten beruhen: Die Grundlage sind die wahren Fälle der Geisterjäger Ed und Lorraine Warren, die diese vor allem in den 1970er-Jahren bearbeiteten.

LMK/ActionPress Patrick Wilson und Vera Farmiga in "The Conjuring: Das letzte Kapitel", 2025

Getty Images Patrick Wilson und Vera Farmiga bei der Premiere von "Conjuring – Die Heimsuchung", 2013

Collection Christophel © Warner Bros Entertainment / RatPac Dune Entertainment / Annabelle 2 Filmplakat für "Annabelle II", 2017

