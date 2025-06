Schwangerer Realitystar Teodora Marcu (†23) wurde erschossen

Teodora Marcu, eine 23-jährige Reality-TV-Darstellerin aus Rumänien, wurde auf offener Straße kaltblütig erschossen, während sie ihre dreijährige Tochter auf dem Arm hatte. Die Tragödie geschah am Samstag, dem 31. Mai, vor dem Cosmopolis-Wohnkomplex nahe Bukarest. Teodora, die zu diesem Zeitpunkt in der 26. Schwangerschaftswoche war, wurde laut Mirror von ihrem Ex-Partner Robert Lupu mit vier Schüssen in Brust und Bauch getötet. Robert beging Berichten zufolge Suizid, als ihn die Polizei aufspürte.

Kurz vor der Tat hatte Teodora gemeinsam mit ihrer Cousine und den Kindern eine Geburtstagsfeier besucht und von dort Fotos gepostet. Auf dem Heimweg hielten sie für ein Eis an, als die tödliche Attacke erfolgte. Passanten, darunter die Cousine, leisteten der schwer verletzten Teodora Erste Hilfe, während sie zugleich versuchten, die verängstigte Tochter zu beruhigen. Die Polizei fand später am Tatort zwei Waffen, deren Herkunft derzeit noch untersucht wird. Teodora erwartete mit ihrem Partner Alexandru Marcu, einem bekannten Illusionisten, einen Sohn.

Bekannt wurde Teodora durch ihre Teilnahme an der rumänischen Serie "Insula Iubirii", die an das Konzept von Love Island angelehnt ist. Vor ihrer Beziehung mit Alexandru war sie mit Robert liiert, trennte sich jedoch von ihm, als sie herausfand, dass er über seine Ehe gelogen hatte. Offenbar konnte er das Ende der Beziehung nie akzeptieren. Freunde und Familie trauern um Teodora, die mit ihrem fröhlichen Wesen in der Öffentlichkeit viele Fans gewann.

Anzeige Anzeige

Instagram / teodora.marina17 Teodora Marcu mit ihrer Tochter im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / teodora.marina17 Teodora Marcu an ihrem 21. Geburtstag im Jahr 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige